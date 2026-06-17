Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия УФО Курганская область Шатровский район Шатрово
СОБЫТИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком 10831 2
|МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 534 1
|Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3296 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15466 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13569 1
|Волков Игорь 17 1
|Дерягин Виктор 4 1
|Фахрутдинова Гульжан 11 1
|Барвинский Владимир 42 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1450307, в очереди разбора - 728227.
Создано именных указателей - 196214.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.