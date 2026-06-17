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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия УФО Курганская область Шатровский район Шатрово

Россия - УФО - Курганская область - Шатровский район - Шатрово

СОБЫТИЯ


17.06.2026 «МегаФон» расширил инфраструктуру связи в Курганской области 1
19.07.2023 «Ростелеком» обеспечил мобильной связью еще девять малых населенных пунктов Курганской области   1
29.08.2016 Розница МТС в Зауралье выросла в полтора раза 1
16.02.2016 Школы Зауралья подключены к системе контент-фильтрации ресурсов интернета 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10831 2
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 534 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3296 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15466 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13569 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17769 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26066 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9955 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9298 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4308 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6800 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22671 1
Аксессуары 4242 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11427 1
Website URL - Website Uniform Resource Locator 1025 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4134 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26450 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63835 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4966 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1405 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60726 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1741 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9746 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9104 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14084 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29504 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8423 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6159 1
Волков Игорь 17 1
Дерягин Виктор 4 1
Фахрутдинова Гульжан 11 1
Барвинский Владимир 42 1
Россия - УФО - Курганская область 635 3
Россия - УФО - Тюменская область 1347 2
Россия - РФ - Российская федерация 164003 2
Россия - УФО - Курганская область - Альменевский район - Альменево 8 2
Россия - УФО - Курганская область - Катайский округ - Катайск 16 2
Россия - УФО - Курганская область - Шадринский район - Шадринск 52 2
Россия - Уральские горы - Зауралье - Восточный Урал 81 2
Россия - УФО - Курганская область - Курган 293 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Энгельс 133 1
Россия - УФО - Курганская область - Куртамышский район - Куртамыш 6 1
Россия - УФО - Курганская область - Петуховский район - Петухово 14 1
Россия - УФО - Курганская область - Юргамыш 15 1
Россия - УФО - Курганская область - Каргапольский район - Каргаполье 10 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56947 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6428 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26929 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33243 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17955 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7364 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2678 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6504 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2314 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1450307, в очереди разбора - 728227.
Создано именных указателей - 196214.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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