Разделы

Телеком Интернет Интернет-доступ Цифровизация
|

Сельчан в Курганской области захватил тренд на умные устройства

За пределами городов жители региона стали чаще внедрять современные технологии в свой быт. За последний год количество умных устройств, подключенных к сети МегаФона в сельских населённых пунктах области, выросло на 64%. При этом в городах показатель увеличился на 45%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Лидером по цифровизации стал Кетовский муниципальный округ. Местные жители составляют 20% всех сельских пользователей электронных помощников. Также активно оснащают дома гаджетами для повышения комфорта и безопасности абоненты оператора из Шумихинского (11%) и Далматовского (10%) округов. Они расположились на втором и третьем месте рейтинга соответственно.

В небольших населенных пунктах Курганской области среди владельцев умных устройств преобладают люди 35–44 лет — это 35% от общего числа. Вторую строчку занимают сельчане от 45 до 54 лет (27%), а третью — жители 55–64 лет (16%). Менее активна аудитория 25–34 лет (11%) и старше 65 лет (8%). Молодежь в возрасте 18–24 лет составляет лишь 3% от всех пользователей.

Потребление трафика умными устройствами также растет: за год объем данных увеличился вдвое. Значимый вклад в динамику вносят системы умного дома: камеры наблюдения, отопительные системы, охранные комплексы, автоматика для ворот и прочие интеллектуальные приборы. Жители управляют ими через мобильные приложения, звонки или СМС‑команды — количество входящих сообщений на GSM-модули за год выросло сразу в 2,2 раза.

Сергей Станкевич, Positive Technologies: Мы развиваем эмуляционную технологию для борьбы со сложным вредоносным ПО
Безопасность

Сим-карты позволяют управлять техникой на любом расстоянии. Стабильный сигнал — ключевое условие для работы цифровых систем. В местах, где отсутствует проводной интернет, его заменяет мобильная связь.

Для поддержания одновременной работы тысяч устройств инженеры «МегаФона» с начала лета модернизировали объекты связи в населенных пунктах в девяти муниципальных округах Курганской области, а также в Кургане и Шадринске. Дополнительные базовые станции запущены в селах Широковское и Большое Чаусово.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Рынок ИИ для CRM: между прототипами и экосистемами

Прямой наследник вируса-вымогателя Petya научился обходить безопасную загрузку UEFI

Олег Цветков, «Таграс»: Мы отказались от фрагментарного подхода к автоматизации

Росздравнадзор будет автоматически собирать данные от медицинских систем с ИИ

В корпоративном сегменте растет спрос на ИТ-инструменты методологии DevOps

Хозяева сайтов смогут назначать плату компаниям, которые обучают нейросети на их материале. Разработан стандарт

Конференции

CNews AI Awards 2025

Технологии искусственного интеллекта

Orion Digital Day
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?
Показать еще