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Цифровой контроль: «Ростелеком» в Зауралье установил еще два новых пункта весогабаритного контроля

Два новых пункта автоматического весогабаритного контроля транспортных средств (АПВГК) начали работу в тестовом режиме на зауральских трассах. Специалисты компании «Ростелеком» построили посты на 128-м километре дороги Курган — Звериноголовское и на 75-м километре трассы Шадринск — Миасское. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Основная цель организации АПВГК — это снижение негативного влияния перегруженных фур и других тяжеловесных автомобилей на дорожное покрытие.

Владимир Барвинский, директор филиала в Тюменской и Курганской областях «Ростелекома»: «Для измерения параметров транспортного средства — массы, осевых нагрузок и габаритов — водителям не нужно сбавлять скорость или останавливаться: все данные считываются автоматически в режиме 24/7. Умное решение обеспечивает стопроцентный контроль проезда транспортных средств, измеряет весовые и габаритные параметры и распознает государственные регистрационные знаки автомобилей. Оборудование поста весогабаритного контроля также фиксирует превышение допустимой скорости движения, выезд на встречную полосу и обочину».

Специалисты «Ростелекома» полностью подготовили пункты автоматического весогабаритного контроля к работе: установили П-образные опоры, дорожные датчики, лазерные детекторы, камеры фото- и видеофиксации и информационные табло.

Ирина Саблукова, директор департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области: «Первые три месяца пункты весогабаритного контроля проработают в тестовом режиме, а затем будут запущены в промышленную эксплуатацию. Информация о выявленных нарушениях будет поступать в "Курганавтодор"».

Всего в Зауралье «Ростелеком» установил пять автоматических пунктов весового и габаритного контроля: два АПВГ в 2022 г. и три — в 2023 г. Пункты размещены на дорогах регионального значения: Лебяжье — Мокроусово — Щигры — граница Тюменской области, «Иртыш» — Песчанотаволжанское — ШадринскМиасское, Курган — Звериноголовское, Шадринск — Миасское и на шоссе имени Тюнина на въезде в Курган.

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«Ростелеком» организовал автоматические посты весового и габаритного контроля в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» по контрактам с государственным казенным учреждением «Курганавтодор» и муниципальным казенным учреждением «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана».

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 11,3 млн, платного ТВ — 11,2 млн пользователей. Совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ развивает видеосервис Wink.

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