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К Новому году МТС увеличила скорость LTE интернета в Шадринске в 1,5 раза

МТС сообщила о завершении очередного этапа модернизации мобильной сети в Шадринске. Рост скорости мобильного интернета более чем на 50% произошел во всех районах города благодаря проведенному рефармингу – переводу частот, выделенных под поколение 3G, на более современный стандарт мобильной связи LTE.

МТС увеличила скорость мобильного интернета LTE более чем в полтора раза в популярных местах отдыха шадринцев и гостей города, среди которых набережная имени зауральского географа и этнографа Константина Носилова, городские боры №1 и №1, городской сад. Улучшения также произошли в центральной части города по улицам Володарского, Свердлова, Михайловской и других – в жилых массивах, в том числе на цокольных этажах, где часто размещаются кафе и магазины.

Скорость передачи данных выросла в южной части Шадринска в частном секторе и на территории предприятий, а также в близлежащем селе Погорелка. Технические специалисты МТС расширили телеком-инфраструктуру в промышленных зонах города. Благодаря проведенным работам зауральцы смогут с комфортом пользоваться цифровыми сервисами экосистемы МТС и другими онлайн-ресурсами даже во время вечерних пиковых нагрузок на сеть.

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«Мы планомерно улучшаем сеть по всей Курганской области, чтобы зауральцы с комфортом пользовались цифровыми сервисами и преимуществами нашей экосистемы. Шадринск, второй город по величине в нашем регионе, стал одной из приоритетных точек нашей программы развития сети. Здесь живет большое количество абонентов МТС, поэтому наши технические специалисты реализовали рефарминг сети, который позволил коврово по всему городу перевести незагруженные частоты третьего поколения на стандарт связи 4G. Уверена, шадринцы отметят улучшения уже в Новогоднюю ночь и на предстоящих каникулах смогут с комфортом обмениваться с близкими фото и видео, а также поздравлять друг друга по видео с том числе в самые загруженные часы», — отметила директор МТС в Курганской области Татьяна Важенина.

С начала текущего года компания завершила рефарминг сети во всех районах Кургана и увеличила на треть скорость мобильного интернета в том числе в популярных местах отдыха зауральцев и на туристических маршрутах. Также МТС обеспечила голосовой связью и мобильным интернетом более 30 малых населенных пунктов Курганской области.

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