На рынке появились IP-видеокамеры Smartec STC-IPM3632A Estima с «транспортным» сертификатом МВД России

В новой «транспортной» линейке оборудования Smartec появились цилиндрические уличные IP-видеокамеры STC-IPM3632A Estima, которые имеют сертификат МВД России по ПП № 969 (№ МВД РФ.03.001581) и могут закладываться в проекты систем безопасности транспортной инфраструктуры. Используя 2 МП светочувствительную КМОП-матрицу Sony IMX385 и 3-кратный моторизованный объектив, цилиндрическая уличная IP-видеокамера формирует качественное изображение с разрешением Full HD и способна транслировать его с фреймрейтом 60 к/с. При этом, STC-IPM3632A Estima рассчитана на работу от -40 до +60 °С и имеет защищенный по классу IP67 корпус. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы».

Всепогодное исполнение IP-видеокамеры обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики: STC-IPM3632A Estima имеет защищенный по классу IP67 цилиндрический корпус и стабильно работает в широком диапазоне температур – от -40 до +60 °С. Это означает, что цилиндрическая уличная IP-видеокамера рассчитана на использование, в том числе, под открытым небом, причем в большинстве регионов России. Наличие сертификата соответствия требованиям, утвержденным постановлением Правительства России № 969 от 26 сентября 2016 г., позволяет задействовать эти уличные IP-видеокамеры на различных объектах транспортной инфраструктуры.

Встроенный моторизованный объектив, с которым поставляются уличные IP-видеокамеры STC-IPM3632A Estima, позволяет изменять фокусное расстояние в пределах 3.6-10 мм и обеспечивает 3-кратное оптическое масштабирование и высокую детализацию изображения. При этом возможность дистанционной настройки объектива без необходимости открывать корпус особенно важна, когда цилиндрическая уличная IP-видеокамера расположена в труднодоступном месте. Оптимизацию глубины резкости и светового потока, попадающего на КМОП-матрицу, STC-IPM3632A Estima обеспечивает с помощью автоматически регулируемой диафрагмы типа P-Iris.

Поддержка 60 к/c при максимально доступном разрешении Full HD (1920х1080 пикселей) обеспечивает высокую четкость картинки при видеоконтроле динамичных сцен. Также цилиндрические IP-видеокамеры STC-IPM3632A Estima могут передавать изображение тремя потоками в нескольких форматах, в числе которых H.265 и H.264. Предоставляя возможность выбирать алгоритм сжатия и индивидуально настраивать такие параметры каждого видеопотока, как его разрешение и фреймрейт, цилиндрическая уличная IP-видеокамера адаптируется к полосе пропускания используемой IP-сети, позволяя независимо регулировать скорость/качество текущего отображения и записи.

Высокая чувствительность и наличие встроенного прожектора ИК-подсветки дальностью до 65 м позволяет использовать IP-видеокамеры STC-IPM3632A Estima для круглосуточного видеомониторинга. При этом цветное изображение цилиндрическая уличная IP-видеокамера может передавать при освещенностях вплоть до 0.002 лк. Дополнительным преимуществом модели STC-IPM3632A Estima является реализация режима широкого динамического диапазона WDR (140 дБ), благодаря которому IP-видеокамера обеспечивает детальную проработку и высокую информативность видео при контрастном освещении, а также поддержка цифровых фильтров шумоподавления (2D/3D DNR) для минимизации артефактов на изображении при пониженной освещенности.

Встроенные детекторы движения и внешних воздействий позволяют пресечь попытки вскрыть или сдвинуть цилиндрический корпус IP-видеокамеры или закрыть/закрасить ее смотровое окно. Дополнительно цилиндрическая уличная IP-видеокамера может быть оснащена микрофоном, динамиком, датчиком и исполнительным устройством, для подключения которых у STC-IPM3632A Estima имеются соответствующие интерфейсы. Кроме того, на базе самой IP-видеокамеры можно реализовать локальный архив емкостью до 256 ГБ с помощью опциональной карты памяти microSD/SDHC/SDXC.

Новая 2 МП цилиндрическая уличная IP-видеокамера Smartec STC-IPM3632A Estima с «транспортным сертификатом» уже доступна для заказа в компании «АРМО-Системы».