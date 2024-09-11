Новая 5 Мп IP-видеокамера Smartec STC-IPM5540A OPTi с видеоаналитикой для уличного видеоконтроля

Бюджетную линейку продуктов Smartec OPTi пополнили 5-мегапиксельные IP-видеокамеры STC-IPM5540A, которые имеют компактный корпус купольного типа, рассчитаны на эксплуатацию при -40 — +60 °С, снабжены встроенным микрофоном и ИК-прожектором с дальностью подсветки до 30 м. Новая IP-видеокамера с микрофоном обеспечивает 3-х потоковую видеопередачу с настраиваемым до 5 Мп разрешением и фреймрейтом до 30 к/с. К дополнительным преимуществам этой купольной модели следует отнести наличие встроенной аналитики обнаружения движения/человека/транспорта, функции D-WDR, системы цифрового шумоподавления (2D/3D DNR) и двух вариантов подачи питания. Об этом CNews сообщили представители «АРМО-Системы».

Защищенный от внешних воздействий корпус и возможность стабильной работы в диапазоне температур от -40 до +60 °С позволяют задействовать модель STC-IPM5540A OPTi для уличного видеонаблюдения. Надежный купольный корпус IP-видеокамеры выполнен в соответствии со стандартом IP66 и оберегает электронику, микрофон, оптику и ИК-прожектор от пыли и влаги. Благодаря всепогодному исполнению, а также наличию грозозащиты и режима «антитуман», IP-видеокамера с микрофоном универсально подходит для использования на различных объектах в большинстве регионов страны. При этом STC-IPM5540A OPTi рассчитана на питание от источника 12 В пост. тока, а ее мощность потребления не превышает 8 Вт.

Достаточно высокая чувствительность (0.01 лк) в комбинации с прожектором ИК-подсветки позволяют с помощью IP-видеокамеры STC-IPM5540A OPTi вести качественное круглосуточное видеонаблюдение. Используя встроенные ИК-светодиоды IP-видеокамера с микрофоном обеспечивает подсветку зоны видеоконтроля в темное время суток с эффективной дальностью до 30 метров. Реализованные в STC-IPM5540A OPTi цифровые алгоритмы широкого динамического диапазона (D-WDR) позволяют получать от IP-видеокамеры сбалансированное по яркости видео при контрастном освещении, встречной или фоновой засветке и т.д., а фильтры 2D/3D DNR удаляют из видеосигнала шумовые составляющие.

Новая 5 Мп IP-видеокамера Smartec STC-IPM5540A OPTi с видеоаналитикой для уличного видеоконтроля

3-потоковая видеотрансляция с разрешением до 5 мегапикселей позволяет «подстраивать» IP-видеокамеры STC-IPM5540A OPTi под различные задачи видеоконтроля. В зависимости от требуемых параметров изображения возможен выбор видеокодека H.265 и H.264, регулировка битрейта в диапазоне от 0.5 до 8 Мбит/с, а также настройка разрешения для текущего и тревожного режимов работы. Стоит отметить, что 5-мегапиксельное видео IP-видеокамера с микрофоном способна передавать при 30 к/с. Поскольку новые IP-видеокамеры гибко адаптируются к полосе пропускания канала связи, они экономно используют ресурсы системы видеонаблюдения.

Встроенная в STC-IPM5540A OPTi видеоаналитика обеспечивает обнаружение в кадре подвижных объектов, людей и транспортных средств. Для обеспечения приватности отдельных участков сцены, например, попадающих в кадр окон жилых домов и т.п., IP-видеокамера с микрофоном STC-IPM5540A OPTi предусматривает их маскирование. В качестве опции IP-видеокамера поддерживает установку SD-карты памяти, которую можно использовать в качестве локального видеоархива (для видео и звука, фиксируемого встроенным микрофоном), а также для хранения метаданных видеоаналитики.

Уличная IP-видеокамера с микрофоном Smartec STC-IPM5540A OPTi уже доступна для заказа в компании «АРМО-Системы».