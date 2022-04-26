«АРМО-системы» представила 10-дюймовый монитор видеодомофона Smartec ST-MS510M-SL

Портфель продуктов Smartec для СКУД пополнили мониторы для видеодомофона ST-MS510M-SL с 10-дюймовым дисплеем. Соединяясь с одной или двумя панелями вызова по 4-проводной линии, новинка обеспечивает одностороннюю видеосвязь и двустороннюю аудиосвязь с посетителем. Об этом CNews сообщили представители «АРМО-системы».

Для максимальной осведомленности о ситуации во входной зоне к устройству можно подключить две камеры наблюдения и два охранных датчика. Кроме того, монитор видеодомофона поддерживает работу с тремя дополнительными мониторами, а за переключение или связь между ними «отвечает» функция «Интерком». Для записи фото в ST-MS510M-SL имеется встроенная память на 80 кадров, а для сохранения как фото-, так и видеозаписей поддерживается карта памяти на 32 ГБ. Кроме того, монитор обеспечивает дистанционное управление электрозамком через вызывную панель.

Возможность просмотра видео в дежурном режиме – без поступления вызова от посетителя – предусмотрена в ST-MS510M-SL. Благодаря этому оператор может в любой момент проконтролировать ситуацию за дверью, включив «трансляцию» с вызывных панелей или дополнительных камер. Для активации трансляции и вывода видео на экран монитора достаточно нажать кнопку напротив иконки «Просмотр». При этом новый монитор видеодомофона позволяет выводить видео от четырех источников поочередно: от двух вызывных панелей и двух дополнительных камер. А при использовании в системе двух мониторов, видео может выводиться на них одновременно.

Сохранить отдельные кадры или целые видеозаписи из входной зоны новый монитор позволяет на карту памяти microSD до 32 ГБ, под которую в нем предусмотрен соответствующий слот. Кроме того, устройство имеет и собственную память, рассчитанную на хранение до 80 кадров. Немаловажно, что монитор видеодомофона ST-MS510M-SL способен сохранять фото или видео не только с панели, но и с дополнительных камер, в следующих случаях: при вызове, поступившем с внешней панели, при срабатывании охранных датчиков либо же просто по команде оператора.

Высокая охранная эффективность точки доступа достигается при совместной работе видеодомофона с другими устройствами для обеспечения безопасности. Так, данный монитор видеодомофона позволяет подключить две дополнительные камеры видеонаблюдения, а также два охранных датчика (НО- или НЗ-типа). Кроме того, предусмотрена работа с двумя вызывными панелями и тремя дополнительными мониторами. Следует отметить, что новый монитор видеодомофона совместим со всеми панелями Smartec стандарта CVBS, а также с панелями других производителей – при использовании устройств сопряжения.

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При поступлении вызова от посетителя (при нажатии им кнопки на вызывной панели домофона) новый монитор видеодомофона активирует звуковой сигнал и автоматически включает трансляцию видео с входной зоны. После этого оператор может нажать кнопку «Ответ» и инициировать разговор с посетителем. Кроме того, доступны кнопки «Открыть» и «Отбой» для открытия двери и завершения аудиосвязи соответственно. В случае если в видеодомофонную систему входит несколько мониторов, операторы могут связываться между собой или переадресовывать вызовы друг на друга с помощью функции «Интерком».

Новый монитор видеодомофона Smartec ST-MS510M-SL уже появился на российском рынке и доступен к заказу в компании «АРМО-системы».