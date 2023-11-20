Новинка Smartec: вандалозащищенная купольная камера STC-IPM8544A OPTi с 4К разрешением и моторизованным объективом

Новая вандалозащищенная IP-камера Smartec STC-IPM8544A c 8 МП сенсором является флагманом среди купольных камер бюджетной линейки OPTi. Новинка рассчитана на работу в температурном диапазоне от -40 до +60 °С и поставляется в защищенном от внешних воздействий корпусе с IK10 и IP66, а благодаря компактным габаритам, STC-IPM8544A OPTi подойдет для установки в ограниченном пространстве. Наряду с 8 МП сенсором IP-камера видеонаблюдения имеет моторизованный объектив 2,7-13,5 мм, управляемый дистанционно, прожектор ИК-подсветки на 40 м, встроенный микрофон и базовую видеоаналитику обнаружения человека/транспорта. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-системы».

Изображение с детализацией до 3840х2160 пикселей, что соответствует 8 МП, и повышенной четкостью новая IP-камера формирует благодаря использованию ½,8-дюймовой КМОП-матрицы Sony IMX415. При максимальном разрешении STC-IPM8544A OPTi поддерживает максимальную частоту кадров – 25 к/с, что позволяет рассмотреть все ключевые элементы кадра, в том числе лица людей, номера автомобилей и т.д. Кроме того, IP-камера видеонаблюдения 8 МП предусматривает мультипотоковую трансляцию видео с настраиваемыми параметрами: можно выбрать один из двух универсальных высокопроизводительных кодеков (H.265 и H.264), а также задать требуемое разрешение, фреймрейт и битрейт до 12 Мбит/с.

Smartec STC-IPM8544A OPTi

Работу STC-IPM8544A OPTi в темное время суток или при недостатке освещения обеспечивают четыре матричных ИК-светодиода с дальностью подсветки до 40 метров. Для формирования качественного видео днем в случае присутствия в обозреваемом пространстве сильно засвеченных и/или темных участков IP-камера видеонаблюдения 8 МП поддерживает режим широкого динамического диапазона WDR 120 дБ, а для минимизации шумовых составляющих видеосигнала использует цифровые фильтры 2D/3D DNR.

Вандалозащищенное уличное исполнение в соответствии с классами IK10/IP66 и диапазон рабочих температур от -40 до +60 °С предполагают круглогодичное использование IP-камеры в большинстве российских регионов. Комплектация STC-IPM8544A OPTi включает 8-мегапиксельный моторизованный объектив 2,7-13,5 мм, который позволяет удаленно настраивать фокусное расстояние и фокусировку наиболее точным образом без необходимости открывать корпус для получения физического доступа к оптике. Питающее напряжение IP-камера видеонаблюдения 8 МП может получать от источника 12 В постоянного тока напрямую либо через PoE-инжектор, а расход электроэнергии не превышает 8 Вт.

При доступной стоимости у IP-камеры имеется видеоаналитика, наиболее востребованная в современных системах видеонаблюдения и позволяющая обнаруживать появление людей и автомобилей. Для получения достоверной картины происходящего у STC-IPM8544A OPTi также имеется встроенный микрофон. В дополнение к этому, IP-камера видеонаблюдения 8 МП снабжена аудиовыходом для подключения громкоговорителя, позволяющего передавать голосовые сообщения оператора или записанные аудио ролики, и входом/выходом тревоги для подсоединения охранного датчика и исполнительного устройства. В целях локальной записи и хранения видео- и аудиоданных могут использоваться сменные карты памяти microSD емкостью до 512 ГБ.

Новая компактная IP-камера видеонаблюдения Smartec STC-IPM8544A OPTi уже доступна для заказа в компании «АРМО-системы».