Новая вандалозащищенная камера Smartec с моторизованным объективом и ИК-подсветкой

«АРМО-системы» представила 5-мегапиксельные IP-камеры STC-IPM5512A rev.2 Estima марки Smartec во всепогодном исполнении, которые рассчитаны на эксплуатацию при температурах от -40 до +60 °С. Новинки снабжены моторизированным 2,7-13,5 мм объективом и ИК-прожектором с дальностью подсветки до 50 м, а благодаря использованию высокочувствительной матрицы Sony они обеспечивают детальный видеоконтроль с разрешением до 5 МП. К дополнительным особенностям новой камеры с моторизованным объективом следует отнести наличие аудиоканала, а также поддержку функции WDR и алгоритмов цифрового шумоподавления (2D/3D DNR). Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-системы».

Всепогодное вандалозащищенное исполнение новой IP-камеры Smartec расширяет «географию» ее применения, а использование моторизованной оптики и 3-осевого крепления видеомодуля значительно упрощает настройку ракурса видеосъемки. STC-IPM5512A rev.2 Estima способна работать в различных условиях при температурах от -40 до +60 °С, поскольку имеет высокую степень климатической защиты IP67 и защиты от механических воздействий (вандалов) IK10. Эта камера с моторизированным объективом может получать питание по технологии PoE, а также работать от источника 12 В пост. тока, потребляя максимум 12 Вт.

STC-IPM5512A rev.2 Estima

Высокая светочувствительность и наличие ИК-подсветки позволяют задействовать STC-IPM5512A rev.2 Estima на объектах со сложными световыми условиями. Новая камера с моторизованным объективом формирует цветное изображение высокого качества при освещенностях вплоть до 0,008 лк, а при критическом недостатке света она активирует ИК-подсветку, имеющую эффективную дальность до 50 метров. Для адаптации к условиям контрастного освещения STC-IPM5512A rev.2 Estima применяет функцию WDR, расширяющую динамический диапазон до 120 дБ, а для минимизации шумов и артефактов, возникающих при низком уровне освещенности, использует технологию шумоподавления 2D/3D DNR.

Достаточная детализация изображения для качественного видеоконтроля реализуется благодаря использованию в STC-IPM5512A rev.2 Estima 5-мегапиксельного сенсора Sony IMX335 вместе с 5-кратным моторизованным объективом. Поддержка многопотоковой трансляции позволяет получать от IP-камеры до трех потоков видео в форматах H.265, H.264 и/или MJPEG с битрейтом до 16 Мбит/с, для которых наряду с выбором алгоритма сжатия можно индивидуально настраивать такие параметры, как разрешение и фреймрейт. Максимальный фреймрейт в 30 к/с камера с моторизованным объективом поддерживает при любых разрешениях, в том числе и 2560x1920 пикс. (5 МП).

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Дополнительные возможности STC-IPM5512A rev.2 Estima включают детекцию движения и внешнего воздействия на камеру, например, несанкционированного изменения направления ее обзора. Поскольку IP-камера с моторизованным объективом может устанавливаться на улице, она предусматривает настройку приватных зон в кадре. STC-IPM5512A rev.2 Estima снабжена интерфейсами для подключения микрофона и динамика, с помощью которых она позволяет реализовать двустороннюю аудиосвязь, а также поддерживает запись видео на SD-карту памяти, отправку уведомлений на SIP-телефоны и различные другие способы реакции на события.

Новая 5-мегапиксельная IP-камера с моторизованным объективом Smartec STC-IPM5512A rev.2 Estima уже поступила в продажу.