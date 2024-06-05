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Q-Boost Кью Буст

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


05.06.2024 Российский разработчик телекоммуникационного и ИT-оборудования Qtech поменял хозяев 2

Публикаций - 2, упоминаний - 4

Q-Boost и организации, системы, технологии, персоны:

Qtech - Кьютэк 211 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 2
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Ростелеком 10948 1
Росатом - ТВЭЛ - Т-КОМ 18 1
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Инкома - Incoma 28 1
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Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 753 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
ALMI AlterOS 117 1
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Sony Starvis 6 1
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Qtech QSW - серия коммутаторов 13 1
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Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 359 1
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 2
Утилизация мусора - ТКО - Твердые коммунальные отходы 73 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 1
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Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 31 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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