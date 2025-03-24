Новинка Smartec для панорамной видеосъемки: IP-камера «рыбий глаз» STC-IPM12130A с 12 вариантами вывода изображения

«АРМО-Системы» представила купольные IP-камеры STC-IPM12130A марки Smartec с оптикой Fisheye («рыбий глаз») и встроенными средствами видеоаналитики. Новинка предназначена для всестороннего видеоконтроля без «слепых зон», а также детекции, распознавания и идентификации объектов. Благодаря использованию 12 Мп 1/1.7" КМОП-матрицы Sony Starvis и 1.8 мм широкоугольного объектива IP-камера «рыбий глаз» способна формировать панорамное изображение с детализацией до 4000х3000 пикс., которое может отображать в различных вариантах (до 12) для удобства просмотра и последующего анализа. Кроме того, STC-IPM12130A оборудована микрофоном, ИК-прожектором с дальностью подсветки до 15 м и имеет широкий диапазон рабочих температур – от -40 до +60 °С. Об этом CNews сообщили представители «АРМО-Системы».

12 режимов отображения видео, которые поддерживает IP-камера STC-IPM12130A, позволяют реализовать охранное видеонаблюдение с максимальной эффективностью и исключить появление «слепых зон», свойственных камерам без оптики «рыбий глаз», включая поворотные и классические фиксированные модели. Наряду с исходным эллиптическим видео, IP-камера «рыбий глаз» может транслировать развернутую панораму с обзором на 360° или 180°, вид от одной, трех, четырех, шести или восьми виртуальных PTZ-камер и различные комбинации этих вариантов.

Высокие технические характеристики обеспечивают эффективную работу IP-камеры «рыбий глаз» при любых световых условиях на объекте. STC-IPM12130A имеет чувствительность 0,01 лк и с включенной умной ИК-подсветкой позволяет вести видеонаблюдение даже в полной темноте в радиусе до 15 метров. Оптимальный баланс яркости при контрастном освещении или встречной/фоновой засветке IP-камера «рыбий глаз» обеспечивает благодаря функции широкого динамического диапазона DWDR, а для удаления из видеосигнала шумов IP-камера использует цифровые фильтры 2D и 3D DNR. Кроме того, у модели STC-IPM12130A предусмотрен алгоритм «Антитуман» для повышения четкости изображения в условиях тумана или задымления.

Стабильная работа в условиях внешних температур от -40 до +60 °С позволяет использовать IP-камеры STC-IPM12130A не только внутри помещений, но и для уличного видеоконтроля, в частности, наблюдения за объектами торговли, логистики, производства и др. Эта IP-камера «рыбий глаз» имеет компактный купол и прочный металлический корпус со степенью пыле-/влагозащиты IP66, и может устанавливаться на потолке, стене, тумбе или другой плоской поверхности. При этом подача питающего напряжения на STC-IPM12130A возможна как от источника 12 В постоянного тока, так и по технологии РоЕ, а пиковое энергопотребление камеры с оптикой «рыбий глаз» не превышает 9 Вт.

Штатный интеллектуальный функционал 12-мегапиксельной IP-камеры «рыбий глаз» включает мульти-детекцию людей и автомобилей, обнаружение пересечения одной или двух виртуальных линий, праздношатания и движения в недопустимом направлении. Для целей бизнес-аналитики IP-камера «рыбий глаз» поддерживает функции подсчета посетителей и формирования тепловой карты. Стоит отметить, что модель STC-IPM12130A имеет встроенный микрофон и предусматривает подключение внешнего микрофона и динамика. Для локальной записи видео и данных аналитики IP-камера снабжена слотом под карту памяти емкостью до 1 ТБ.

Новая IP-камера «рыбий глаз» STC-IPM12130A марки Smartec уже доступна для заказа в компании «АРМО-Системы».