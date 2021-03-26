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Navitel выпустила обновление карт релиза Q1 2021

Телеком Навигация
, Текст: Владимир Бахур

По итогам масштабной работы службы геодезии и департамента картографии, а также основываясь на тщательном анализе сообщений и пожеланий пользователей программы «Навител Навигатор», компания Navitel выпустила обновление карт релиза Q1 2021.

Карты релиза нового релиза содержат 23 262 290 км дорожного графа, 14 647 662 точки POI, 2 018 730 городов и населенных пунктов, 407 428 из которых с адресным поиском, а общее количество доступных для поиска уникальных адресов составляет 382 073 371.

В карты Navitel включена жилая и промышленная инфраструктура городов и населенных пунктов с адресным поиском, подробная дорожная сеть, включающая улицы и дороги с учетом направленности движения, развязок, сложных круговых перекрестков и прочей навигационно-значимой информации. Для всех карт релиза Q1 2021 актуализированы базы камер контроля, оповещений о потенциально опасных местах и сервисных службах.

Новый релиз включает обновление карт России, Беларуси, Казахстана, Европы, стран Ближнего Востока, Закавказья и Азии, Аргентины, Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Мальдив и Филиппин.

Детальную статистику по картам всех стран можно посмотреть на сайте в разделе «картографическое покрытие».

Карты релиза Q1 2021 работают только с версией программы «Навител Навигатор» 9.13 и выше.

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