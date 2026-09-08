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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 200814
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Першин Алексей

СОБЫТИЯ


08.09.2026 Директором департамента стратегии и роста «Ситидрайва» назначен Алексей Першин 2
25.04.2023 МТС купила «Навител» за 690 миллионов 2
07.10.2022 МТС купила «Навител» для экономии на «Яндекс.Картах» 2

Публикаций - 3, упоминаний - 6

Першин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 2
МТС Авто - МТС АйКар 14 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15966 2
МТС Авто - DY Technologies - Ди Вай Технолоджис 5 1
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 151 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1918 1
ГЛОНАСС АО 283 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8950 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 165 1
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 124 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 638 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2249 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8562 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13050 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5931 2
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 432 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7924 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18164 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26578 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4907 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1508 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54366 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 714 1
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеомагнитофон - Цифровой видеорегистратор 480 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1376 2
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 680 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2983 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 559 1
Смирнов Денис 25 2
Казаков Александр 74 2
Казакова Александра 5 2
Першин Денис 2 2
Галичский Константин 2 2
Першина Алексей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 167366 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21855 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27486 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6113 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6748 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8921 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1092 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 960 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 337 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470616, в очереди разбора - 724636.
Создано именных указателей - 200814.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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