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МТС купила «Навител» за 690 миллионов

МТС заплатила 690 млн руб. за разработчика решения для автомобильной навигации и картографии «Навител». Решения «Навител» будут интегрированы в продукты «МТС Авто».

За сколько МТС купил «Навител»

Телекоммуникационный оператор «Мобильные телесистемы» (МТС) раскрыл подробности приобретения группы компаний «Навител», разработчика решений в области автомобильной навигации и картографии. Согласно документам компании, МТС приобрела 50,85% в «Навител» за 690 млн руб. Таким образом, вся компания оценена в 1,35 млрд руб. Сама сделка состоялась в октябре 2022 г., однако ее подробности тогда не раскрывались.

Группа компаний «Навител» позиционировала себя как «независимый провайдер геосервисов и услуг мониторинга». Картографические сервисы «Навитела» обеспечивают глобальное покрытие более, чем для 40 млн пользователей по всему миру. Также «Навител» разрабатывает навигационные устройства для автомобилей и видеорегистраторов.

Кому принадлежал «Навител»

Юридическое лицо «Навител» - АО «Центр навигационных технологий» (ЦНТ). Согласно данным базы «Контур.Фокус», компания была основана в 2007 г. Первоначально 75% ее акций принадлежали Александру Казакову, занимавшему пост гендиректора компании, 25% Константину Галичскому.

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Фото: МТС
Покупка разработчика решений для автомобильной навигации и картографии «Навител» обошлась МТС в 690 млн рублей

В 2022 г. перед сделкой с МТС, единственным акционером АО ЦНТ стало ООО «Торговый дом ЦНТ». Она была создана в 2013 г. Александром Казаковым, который был ее единственным участником. В 2017 г. 100% доля в компании перешла к Алексею Першину, гендиректору «Торговый дом ЦНТ».

Осенью 2022 г. перед сделкой с МТС доля Алексей Першина сократилась до 58,08%. 39,92% отошло Денису Першину (возможно, брату Алексея Першина), 2% к Александру Казакову.

В октябре 2022 г. «МТС-Авто», «дочка» МТС, сначала стала владельцам 40% в «Торговый центр ЦНТ», затем ее доля увеличилась до 50,15%. Еще 0,7% в компании МТС владеет напрямую. Доля Алексея Першина сократилась до 24%, Дениса Першина до 23,95%, Александра Казакова до 1,2%.

Для чего МТС понадобился «Навител»

Приобретая «Навител», МТС заявляла, что благодаря сделке станет возможным использованием навигации и пробочного сервиса в голосовых устройствах «МТС Авто» для автомобилей, использование карт в мобильных приложениях МТС, а также картографических данных для источника больших данных для улучшения и создания продуктов всей группы МТС. Кроме того, как обещала компания, за счет синергии и инвестиций МТС «Навител» и «МТС Авто» получат ресурс для совершенствования картографии, онлайн сервисов и ИТ-процессов, в том числе для реализации задач по использованию картографии для беспилотных автомобилей в будущем

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«Сделка позволит МТС обзавестись собственными решениям в геосервисной платформе и компетенциями в построении оптимальных маршрутов, что даст возможность не только укрепить направлении «МТС Авто», но и эффективнее использовать геолокационные и картографические решения в более чем 60 сервисах и проектах МТС во многих сферах – от умных автомобилей, монторинга транспорта и кикшеринга до мобильных приложений, гаджетов для розницы, а также в анализе больших данных при строительстве телеком-инфраструктуры и создании новых продуктов, в том числе рекламных и рекомендательных сервисов», - говорил гендиректор «МТС Авто» Денис Смирнов.

Покупки «МТС Авто»

Компания «МТС Авто» занимается предоставлением скоростного интернета в автомобилях, разработкой автомобильных мультимедийных устройств, систем комфорта и телематики, а также программного обеспечения к ним. Отдельным направлением деятельности является создание комплексных решений для цифровизации автотранспортной отрасли.

Первоначально «МТС Авто» называлась «Стопол Авто». МТС приобрела ее в 2020 г., причем Денис Смирнов возглавлял «Стопол Авто» еще до сделки с МТС.

Одновременно МТС приобрела у Смирнова еще одну компанию - «Коагент Рус». Обе компании занимались разработкой и поставкой мультимейдиных утсройств и бортовых информационных систем для автомобилей. Сумма обеих сделок составила 320 млн руб.

В 2023 г. МТС приобрела компанию «Ди вай технолоджис», занимающуюся строительством завода для промышленного производства автомобильной электроники на территории особой экономической зоны «Технополис Москва» (площадка «Алабушево»). Приобретенная компания будет интегрирована в «МТС Авто». Основным владельцем «Див ай технолоджис» был тот же Денис Смирнов.

Игорь Королев

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