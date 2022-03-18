Разделы

Телеком Навигация
|

Navitel обновила систему «Навител мониторинг»

Navitel объявила о выпуске масштабного обновления «Навител мониторинг» — многофункциональной интеллектуальной системы мониторинга транспорта и других подвижных объектов, позволяющей в режиме реального времени получать точные координаты местоположения автомобиля, его маршрут и направление движения, а также такие параметры как пробег, скорость, расход топлива и т.д.

В обновленной версии программы «Навител мониторинг» существенно улучшена функциональность, а также исправлены ошибки, влиявшие на работу диспетчерской системы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ГЛОНАСС прекращает использовать «советское» время

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Умные водонагреватели с управлением со смартфона: выбор ZOOM

Лучшие камерофоны начала 2022 года: выбор ZOOM

Отечественные альтернативы Apple Pay и Google Pay: как платить смартфоном во времена санкций

Показать еще

Наука

Новый датчик квантовой гравитации заглянул в магму под вулканами

Искусственный интеллект на слух определяет дефекты в поездах и машинах

Новый фотонный радар способен отследить даже бабочку
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022