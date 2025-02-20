«Сеть компьютерных клиник» стала сервисным партнером Navitel

Управляющая компания «Сети компьютерных клиник» заключила сервисное соглашение с Navitel – российской высокотехнологичной компанией-разработчиком навигационного ПО, картографии и интеллектуальных систем мониторинга, а также производителем широкого спектра автомобильных аксессуаров. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Авторизованные партнеры «Сети компьютерных клиник» начали принимать на обслуживание следующее оборудование под брендом Navitel: навигаторы, видеорегистраторы, планшеты, комбо-устройства, автомагнитолы, портативные зарядные устройства, аксессуары, наушники, переносные станции питания.

Гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание включает в себя обновление ПО, диагностику и ремонт любого типа неисправностей. В случае, если устройство непригодно к ремонту, оно будет заменено на новое. В некоторых случаях поход в сервисный центр будет необязательным, и потребитель сможет просто сдать неисправную технику в тот магазин, где она была приобретена.

Сервисное обслуживание в «Сети компьютерных клиник» доступно также и B2B-партнерам (федеральным розничным сетям, ритейлу, таксопаркам и логистическим компаниям). Для них спектр услуг расширяется: компании смогут получать справки проверки качества, а также активировать устройства.

Александр Федоров, генеральный директор «Сети компьютерных клиник»: «Старт нашего сотрудничества с Navitel – шаг очень своевременный. В начале декабря прошлого года законодатели вышли с предложением обязать таксопарки оснащать все автомобили регистраторами, которые будут фиксировать происходящее внутри. Это значит, что на такие устройства существенно вырастет спрос, который впоследствии повлечет за собой и необходимость в их сервисном обслуживании. Наша команда вместе с Navitel будет активно работать со всеми авторизованными партнерами, повышая их компетенции и обеспечивая оригинальными запасными частями и компонентами».