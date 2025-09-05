Разделы

ПО Кадры Техника Импортонезависимость
|

Российские студенты выиграли престижный чемпионат по программированию. Их конкурентами были представители лучших вузов планеты

Российские студенты стали чемпионами Международной олимпиады по программированию ICPC. Это престижное соревнование проводится 1977 г. и России в нем регулярно побеждает.

Чемпионы из России

Команда партнерского факультета математики и компьютерных наук СПбГУ и «Яндекса» стала чемпионом 49 Международной олимпиады по программированию ICPC (International Collegiate Programming Contest), сообщили CNews представители «Яндекс Образования».

Состав нашей команды: Леонид Данилевич и Максим Туревский (студенты четвертого курса бакалаврской программы «Математика»), Федор Ушаков (студент первого курса магистерской программы «Современная математика»). Тренировали студентов преподаватели СПбГУ Андрей Лопатин, Николай Дубчук и Иван Казьменко.

Финал проходил с 31 августа по 5 сентября в Баку (Азербайджан). Задача команды из трех человек — за ограниченное время решить алгоритмические задачи разной степени сложности, допустить минимум ошибок, совершить как можно меньше неправильных попыток, продемонстрировав навыки работы в команде, креативность и инновационность решений.

programmisty7000.jpg
СПбГУ
Команда российских программистов-чемпионов

«Команда СПбГУ за отведенные пять часов решила 11 задач из 12, опередив других участников с большим отрывом», — сообщили представители вуза на своем сайте.

Другими участниками были представители 140 команд из 103 стран, в том числе команда Массачусетского университета (заняла восьмое место), Гарварда (шестое место), Пекинского университета (третье место) и Университета Токио (второе место).

История наших побед

ICPC — старейшее и самое престижное командное ИТ-соревнование в мире, которое проводится ежегодно с 1977 г. Россия впервые приняла в нем участие в 1995 г.

В 2020 г. году из-за пандемии финал не проводился. В октябре 2021 г. финалисты состязались в Москве, в Центральном выставочном зале «Манеж». В соревнованиях приняли участие свыше 350 программистов из более 100 команд и 42 стран.

Новая разработка решит проблему совместимости систем оперативной радиосвязи
Импортонезависимость

Действующим чемпионом на тот момент являлась наша команда из Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Причем ребята — первые в истории турнира, кто одерживал победу в финале одним и тем же составом два года подряд. За последние 17 лет до этого Россия каждый год входила в четверку лидеров и регулярно получала золотые медали.

В 2021 г. первое место взяли студенты Нижегородского госуниверситета им. Н. И. Лобачевского. Россия победила в этом соревновании в восьмой раз подряд — с 2013 г.

В финале 2022 г. нашей стране достались золотые медали, но первое место заняли представители Пекинского университета. Финалы чемпионата сразу за 2022-2023 гг. (46 и 47 финал) проходили в египетском городе Луксор с 14 по 19 апреля 2024 г. 47 финал выиграли студенты факультета компьютерных наук, основанного совместно «Яндексом» и НИУ ВШЭ. А Иван Сафонов стал единственным в истории трехкратным медалистом ICPC.

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

Крупный российский ИТ-холдинг «Т1» сменил гендиректора

Борис Павлов, СПАО «Ингосстрах»: Защита файлообмена обусловлена нашей ответственностью перед клиентом

Водителя электромобиля Dodge Charger оштрафовали за слишком громкий выхлоп

Без обнаружения не будет реагирования: как развиваются ИБ-продукты для анализа трафика

GNOME Foundation обезглавлена. Директор продержался на посту меньше 4 месяцев

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Как собрать игровой ПК для школьника в 2025 году: советы ZOOM

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: