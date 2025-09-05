Российские студенты выиграли престижный чемпионат по программированию. Их конкурентами были представители лучших вузов планеты

Российские студенты стали чемпионами Международной олимпиады по программированию ICPC. Это престижное соревнование проводится 1977 г. и России в нем регулярно побеждает.



Чемпионы из России

Команда партнерского факультета математики и компьютерных наук СПбГУ и «Яндекса» стала чемпионом 49 Международной олимпиады по программированию ICPC (International Collegiate Programming Contest), сообщили CNews представители «Яндекс Образования».

Состав нашей команды: Леонид Данилевич и Максим Туревский (студенты четвертого курса бакалаврской программы «Математика»), Федор Ушаков (студент первого курса магистерской программы «Современная математика»). Тренировали студентов преподаватели СПбГУ Андрей Лопатин, Николай Дубчук и Иван Казьменко.

Финал проходил с 31 августа по 5 сентября в Баку (Азербайджан). Задача команды из трех человек — за ограниченное время решить алгоритмические задачи разной степени сложности, допустить минимум ошибок, совершить как можно меньше неправильных попыток, продемонстрировав навыки работы в команде, креативность и инновационность решений.

СПбГУ Команда российских программистов-чемпионов

«Команда СПбГУ за отведенные пять часов решила 11 задач из 12, опередив других участников с большим отрывом», — сообщили представители вуза на своем сайте.

Другими участниками были представители 140 команд из 103 стран, в том числе команда Массачусетского университета (заняла восьмое место), Гарварда (шестое место), Пекинского университета (третье место) и Университета Токио (второе место).

История наших побед

ICPC — старейшее и самое престижное командное ИТ-соревнование в мире, которое проводится ежегодно с 1977 г. Россия впервые приняла в нем участие в 1995 г.

В 2020 г. году из-за пандемии финал не проводился. В октябре 2021 г. финалисты состязались в Москве, в Центральном выставочном зале «Манеж». В соревнованиях приняли участие свыше 350 программистов из более 100 команд и 42 стран.

Действующим чемпионом на тот момент являлась наша команда из Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Причем ребята — первые в истории турнира, кто одерживал победу в финале одним и тем же составом два года подряд. За последние 17 лет до этого Россия каждый год входила в четверку лидеров и регулярно получала золотые медали.

В 2021 г. первое место взяли студенты Нижегородского госуниверситета им. Н. И. Лобачевского. Россия победила в этом соревновании в восьмой раз подряд — с 2013 г.

В финале 2022 г. нашей стране достались золотые медали, но первое место заняли представители Пекинского университета. Финалы чемпионата сразу за 2022-2023 гг. (46 и 47 финал) проходили в египетском городе Луксор с 14 по 19 апреля 2024 г. 47 финал выиграли студенты факультета компьютерных наук, основанного совместно «Яндексом» и НИУ ВШЭ. А Иван Сафонов стал единственным в истории трехкратным медалистом ICPC.