Синицына Юлия


СОБЫТИЯ


28.01.2026 В России впервые реклама VPN-сервисов признана ненадлежащей. Хозяин Telegram-канала привлечен к ответственности 1
23.03.2010 Идеология VDI: ваш ПК доступен в любом месте и на любом устройстве 1
11.12.2009 Хранилище данных ВТБ охватит Россию, СНГ и Европу 1
14.10.2009 Разработка ПО: выигрывает тот, кто предлагает гибкие решения 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Синицына Юлия и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25310 2
Oracle Corporation 6895 2
Teradici 8 1
Broadcom - VMware 2507 1
Восход ФГБУ НИИ 688 1
Softline - Софтлайн 3312 1
HP Inc. 5767 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 668 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 985 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 369 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 625 1
СП.АРМ 50 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 1
InterSystems - ИнтерСистемз 134 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3018 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 292 1
ВТБ - ВТБ24 669 1
Holiday Inn - Холидей ИНН 88 1
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 48 1
Петровский народный банк 11 1
МЧС РФ - ВЦЭРМ имени А.М. Никифорова ФГБУ - Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова 11 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1411 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6325 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5271 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2264 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1455 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 350 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2744 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 1
Правительство Хабаровского края - органы государственной власти 54 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73645 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12338 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10137 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31924 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11473 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5287 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3191 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26101 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 2
Управление финансами - Financial management 633 2
Композитные приложения - Составные приложения - Composite applications 30 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1713 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12401 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3976 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8964 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12068 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7654 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2307 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3104 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27172 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57451 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1506 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34033 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2604 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5404 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 781 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13379 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8201 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 490 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9721 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23215 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7746 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7323 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5887 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8779 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23038 1
Linux OS 10986 2
Microsoft Office 3981 2
Microsoft Windows 16407 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1328 2
Teradici Tera - PCoIP Protocol - PC-over-IP 25 1
VMware VMsafe 7 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 607 1
Microsoft Windows 7 1995 1
Microsoft Windows XP 2422 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1728 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1549 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1273 1
Broadcom - VMware vSphere 598 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 664 1
HPE ProLiant 399 1
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 298 1
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 185 1
Broadcom - VMware Certified - VMware Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 22 1
Microsoft RDP - Microsoft Remote Desktop Protocol 29 1
Cisco CVD - Cisco Validated Design 28 1
АДИС ПК - Автоматизированная система диспетчерской службы скорой медицинской помощи - АИС СМП - Скорая медицинская помощь 26 1
Softline vCloud 7 1
Embarcadero Interbase - Borland Interbase 46 1
Broadcom - VMware View 46 1
InterSystems Cache 138 1
InterSystems Ensemble 58 1
Fujitsu Zero Client 9 1
InterSystems DeepSee 7 1
Broadcom - VMware ThinApp 14 1
InterSystems HealthShare 26 1
InterSystems TrakCare LAB ЛИС 8 1
InterSystems Zen 1 1
Федоренко Светлана 1 1
Туршева Инна 1 1
Колодяжный Николай 1 1
Новиков Павел 107 1
Гузовский Денис 79 1
Назипов Дмитрий 85 1
Кречетов Николай 25 1
Тихович Дмитрий 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 157987 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46015 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53542 1
Европа 24669 1
Азия - Азиатский регион 5756 1
Швеция - Королевство 3718 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3599 1
Канада 4992 1
Израиль 2785 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14527 1
Чили - Республика 486 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 1003 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 3
Экономический эффект 1216 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15221 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 2
Здравоохранение - Скорая медицинская помощь - травмпункт - травматология 177 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3792 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6373 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 459 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4768 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2324 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2075 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2555 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5314 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 546 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5893 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3393 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11442 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6131 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 1
Паспорт - Паспортные данные 2736 1
Аренда 2581 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 1
Лабораторные исследования - Лабораторная диагностика 91 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1750 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 798 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1972 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1468 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6499 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1333 1
Интернет-кафе 310 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1288 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
Gartner - Гартнер 3616 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
