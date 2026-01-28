Получите все материалы CNews по ключевому слову
Синицына Юлия
СОБЫТИЯ
Синицына Юлия и организации, системы, технологии, персоны:
|Федоренко Светлана 1 1
|Туршева Инна 1 1
|Колодяжный Николай 1 1
|Новиков Павел 107 1
|Гузовский Денис 79 1
|Назипов Дмитрий 85 1
|Кречетов Николай 25 1
|Тихович Дмитрий 7 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415372, в очереди разбора - 727511.
Создано именных указателей - 189698.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.