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Teradici Tera PCoIP Protocol PC-over-IP



29.01.2025 В Merlion доступен новый демостенд HostVM 1
01.06.2022 Найдены бреши в популярном протоколе удаленного управления ПК. Под угрозой 15 млн устройств 3
17.12.2020 Какой реальный эффект приносит бизнесу виртуальная инфраструктура 1
03.04.2017 Dell представила компактный тонкий клиент Wyse 3040 1
19.02.2016 VMware представила новые возможности решений Horizon 7 и Horizon Air 1
23.10.2015 Dell представила новые корпоративные ПК OptiPlex и нулевой клиент для сред VMware 1
06.10.2015 IBS протестировала решение Parallels VDI на совместимость с защищенными терминалами ОКБ САПР 1
14.09.2015 Dell представила обновленные решения с поддержкой продуктов VMware 1
09.04.2015 ИТ-расходы ритейлеров сократились почти на треть 1
11.03.2015 «Инфосистемы Джет» развернули виртуальные рабочие места для сотрудников «М.Видео» 1
07.10.2014 Fujitsu предложила новые рабочие станции Celsius с низким уровнем шума 1
11.12.2013 «Элтекс» выпустил смарт-клиент TC-50 1
08.10.2013 Dell представила в России три новые модели рабочих станций Precision для проектировщиков 2
20.06.2013 «Родник» представил высокопроизводительный «нулевой клиент» ZED PC ZDT5J3 2
01.03.2013 AMD выпустила видеокарту FirePro R5000 для ЦОДов 2
24.10.2012 iCore запускает новое VDI-решение для мобильных рабочих мест 2
23.10.2012 Dell обновила портфель облачных решений для организации рабочих мест на базе VMware View 2
07.06.2012 VPN/FW «Застава» + eToken NG Flash: защищенный доступ к корпоративным информационным ресурсам 1
07.03.2012 Fujitsu представила новую 2-процессорную рабочую станцию для ресурсоемких приложений 1
29.07.2011 ПО VMware интегрировано с конвергентной инфраструктурой HP 1
16.09.2010 VMware выпустила новую версию решения для виртуализации рабочих мест VMware View 1
14.09.2010 Виртуализация настольных ПК: готового решения нет? 1
23.03.2010 Идеология VDI: ваш ПК доступен в любом месте и на любом устройстве 1
29.01.2010 Leadtek анонсировал сверхтонкий клиент PC-over-IP WinFast VP200 P 1
10.11.2009 Вышла новая версия VMware View для виртуализации рабочих мест пользователей 1

Публикаций - 25, упоминаний - 32

Teradici Tera и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2363 14
Teradici 8 6
Dell EMC 5030 5
Dell Technologies - Dell Computer 2136 5
Microsoft Corporation 24639 3
Oracle Corporation 6694 3
Citrix Systems 813 3
Fujitsu 2041 3
HP Inc. 5688 3
AMD - Advanced Micro Devices 4231 2
Nvidia Corp 3493 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 2
Intel Corporation 12201 2
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 2
1С-Рарус 887 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1400 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
Samsung Electronics 10269 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 1
Lenovo Group 2294 1
Крок - Croc 1777 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 849 1
Softline - Софтлайн 2818 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 791 1
IBM - International Business Machines Corp 9442 1
Tonk - Тонк ГК 49 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 412 1
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 124 1
Maykor GMCS 44 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 110 1
ZED+ Group 17 1
Eltex - Предприятие Элтекс 153 1
NXP Semiconductors - Freescale Semiconductor 150 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 277 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 419 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 163 1
Broadcom - VMware End-User Computing 26 1
iCore - Ай Ко ЗАО 56 1
HPE Networking - HPE ProCurve 80 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2355 2
Градиент 89 1
Родник 87 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Holiday Inn - Холидей ИНН 85 1
Петровский народный банк 11 1
Moor Insights & Strategy 13 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4104 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3142 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 827 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 276 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66168 16
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11065 15
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6101 15
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2486 14
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11631 14
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25389 12
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12541 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29724 11
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1435 10
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10988 8
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9991 8
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4608 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9393 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24159 7
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Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5667 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4704 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13943 4
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 278 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16152 4
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2658 4
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2181 4
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3725 4
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 666 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9197 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19359 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15738 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2952 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50549 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12548 3
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 780 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3751 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5719 3
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1005 3
Broadcom - VMware View 46 8
Dell Wyse 48 6
Linux OS 9967 5
Microsoft Windows 15677 5
Broadcom - VMware vSphere 555 5
Broadcom - VMware Horizon Suite 117 4
Broadcom - VMware ThinApp 14 4
Intel x86 - архитектура процессора 1856 3
Dell Wyse Cloud Connect - Dell Wyse Cloud Client Manager - Dell Cloud Client Computing 10 3
Citrix XenDesktop 98 3
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 197 3
Microsoft Windows 7 1979 2
Fujitsu CELSIUS - серия рабочих станций 47 2
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 124 2
SUSE Linux 202 2
Dell Wyse ThinOS 6 2
Intel Core vPro - Серия процессоров 117 2
Microsoft RDP - Microsoft Remote Desktop Protocol 24 2
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1338 2
Citrix XenServer 94 2
HPE ProLiant 399 2
Broadcom - VMware vShield 25 2
Fujitsu Zero Client 8 2
Microsoft Windows Embedded 197 2
Google Android 14010 1
Intel Core - Семейство процессоров 1200 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4450 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7088 1
Apple iOS 7816 1
Microsoft Office Excel 1199 1
HPE APEX - HPE Application Performance Extender 2 1
Trend Micro TippingPoint NGIPS - Intrusion Prevention System - TippingPoint Technologies - Netpliance 56 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 250 1
Lenovo ThinkSystem - серия стоечных серверов 40 1
IBM System X - IBM eServer xSeries 215 1
1С:Розница 103 1
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 182 1
Broadcom - VMware vRealize Suite - VMware vRealize Operation - VMware vRealize Orchestrator 72 1
Intel Evo 103 1
Broadcom - VMware EVO 7 1
Lalla Steve - Лалла Стив 6 2
Смирнов Андрей 39 1
Кондратьев Олег 1 1
Оганесян Ашот 123 1
Оганесян Артак 31 1
Заржецкий Александр 35 1
Осипов Сергей 41 1
Тарантасов Геннадий 12 1
Махов Геннадий 11 1
Скоробогатов Александр 6 1
Полякова Оксана 8 1
Шитов Игорь 2 1
Сафонов Андрей 5 1
Самойленко Александр 9 1
Мельникова Анастасия 375 1
Бутмалай Дмитрий 13 1
Счастный Дмитрий 1 1
Новиков Павел 98 1
Тихович Дмитрий 7 1
Синицына Юлия 3 1
Moorhead Patrick - Мурхед Патрик 16 1
Фтодосьев Николай 3 1
Старынина Елена 2 1
Green Gary - Грин Гэри 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144512 8
Европа 21778 3
Германия - Федеративная Республика 12688 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43224 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2732 1
Азия - Азиатский регион 5536 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14201 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13324 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14121 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17053 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1140 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2250 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3948 1
Индия - Bharat 5453 1
Россия - СФО - Новосибирск 4301 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 859 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1477 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1540 1
Израиль 2732 1
Япония 13292 1
Ближний Восток 2944 1
Земля - планета Солнечной системы 10379 1
Франция - Французская Республика 7851 1
Нидерланды 3520 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13531 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5425 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14352 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6978 4
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1250 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9814 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2169 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48068 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2924 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 425 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24117 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16314 2
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 947 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5981 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8671 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51105 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 2
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 901 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6071 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1385 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4820 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3656 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4881 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5530 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1981 1
Здравоохранение - Гигиена - Hygiene - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека - Средства для гигиены 237 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7494 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 225 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5835 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3115 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9953 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2759 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2813 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6172 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 1
Reference - Референс 185 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 915 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29094 1
Ergonomics - Эргономика 1598 1
Gartner - Гартнер 3556 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8136 1
Dell Future Ready Workforce Study 1 1
Gartner - Burton Group 17 1
IDC - International Data Corporation 4911 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 283 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Создано именных указателей - 167119.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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