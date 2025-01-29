Teradici Tera PCoIP Protocol PC-over-IP
Teradici Tera и организации, системы, технологии, персоны:
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2355 2
|Градиент 89 1
|Родник 87 1
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
|Holiday Inn - Холидей ИНН 85 1
|Петровский народный банк 11 1
|Moor Insights & Strategy 13 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4104 2
|ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3142 1
|Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 827 1
|Lalla Steve - Лалла Стив 6 2
|Смирнов Андрей 39 1
|Кондратьев Олег 1 1
|Оганесян Ашот 123 1
|Оганесян Артак 31 1
|Заржецкий Александр 35 1
|Осипов Сергей 41 1
|Тарантасов Геннадий 12 1
|Махов Геннадий 11 1
|Скоробогатов Александр 6 1
|Полякова Оксана 8 1
|Шитов Игорь 2 1
|Сафонов Андрей 5 1
|Самойленко Александр 9 1
|Мельникова Анастасия 375 1
|Бутмалай Дмитрий 13 1
|Счастный Дмитрий 1 1
|Новиков Павел 98 1
|Тихович Дмитрий 7 1
|Синицына Юлия 3 1
|Moorhead Patrick - Мурхед Патрик 16 1
|Фтодосьев Николай 3 1
|Старынина Елена 2 1
|Green Gary - Грин Гэри 3 1
|Gartner - Гартнер 3556 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8136 1
|Dell Future Ready Workforce Study 1 1
|Gartner - Burton Group 17 1
|IDC - International Data Corporation 4911 1
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