В Merlion доступен новый демостенд HostVM

На базе технического центра дистрибьютора Merlion в виртуальной среде развернуто комплексное решение для построения инфраструктуры виртуальных рабочих столов (ВРС).

HostVM VDI – решение для построения инфраструктуры виртуальных рабочих столов (VDI), виртуализации приложений и организации терминального доступа. Платформа виртуализации HostVM включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России (№4407). Совместно с платформой виртуализации HostVM, решение входит в число основных продуктов компании HostVM.

Функциональные возможности HostVM VDI: предоставление доступа к виртуальным рабочим столам, к терминальным серверам, к виртуальным приложениям, а также к физическим ПК; поддержка широкого перечня различных ОС в качестве гостевых в ВРС (Windows, Linux); наличие клиентского ПО для различных ОС (Windows, Linux, macOS), а также возможность использования веб-браузера в качестве клиента; поддержка множества протоколов удаленного доступа (SPICE, RDP, PCoIP, X2Go, NX, HTML5, Loudplay); поддержка большого перечня платформ виртуализации в качестве сервис-провайдеров; широкие возможности в части аутентификации пользователей (LDAP, SAML, RADIUS, многофакторная аутентификация); наличие компонента для обеспечения безопасного доступа из внешних сетей к ВРС и виртуальным приложениям; наличие задокументированного REST API; наличие инструмента для формирования отчетов; возможность мониторинга системы сторонними решениями (Zabbix); возможность горизонтального масштабирования системы.

Демонстрационная среда состоит из компонентов HostVM VDI и платформы виртуализации HostVM, в ней реализована распределенная архитектура HostVM VDI. Также развернуты контроллеры домена MS Active Directory и FreeIPA, система мониторинга Zabbix, предоставлен доступ к системе управления идентификацией и контролем доступа Indeed Access Manager. В состав стенда HostVM VDI входят два брокера подключений (HostVM VDI Broker), два шлюза безопасности (HostVM VDI Tunneler), сервер баз данных (PostgreSQL) и два балансировщика нагрузки (HAProxy), объединенные в кластер.

Шлюз безопасности отвечает за создание безопасных подключений через внешние сети к виртуальным рабочим столам (ВРС) и виртуальным приложениям. Вся конфигурация системы хранится в сервере баз данных. Балансировщик нагрузки выполняет балансировку как запросов на аутентификацию, так и балансировку подключений удаленного доступа к ВРС и виртуальным приложениям.

К HostVM VDI в качестве сервис-провайдеров подключены платформа виртуализации HostVM и терминальный сервер MS RDS. В части аутентификации настроена интеграция HostVM VDI со службами каталогов MS Active Directory, FreeIPA, а также c системой управления идентификацией и контролем доступа Indeed Access Manager. Настроена интеграция HostVM VDI с системой мониторинга Zabbix. В HostVM VDI созданы пулы ВРС с ОС Windows 11 и Astra Linux SE 1.8, а также пул виртуальных приложений Windows.

В рамках демонстрации будут рассмотрены: архитектура решения; процедура развертывания решения; ознакомление с интерфейсом администратора и пользовательским порталом; процедура создания и администрирования пулов ВРС и виртуальных приложений; аутентификация и авторизация пользователей; управление разрешениями в части проброса USB, буфера обмена и других возможностей; протоколов удаленного доступа; базовые настройки; календарь доступа к ВРС и виртуальным приложениям; журналы и отчеты; мониторинг системы; подключение к ВРС и виртуальным приложениям.