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Счастный Дмитрий

СОБЫТИЯ


22.10.2026 «Увеон» и ОКБ САПР обеспечили работу защищённых USB-носителей в удалённых сессиях Termidesk VDI 1
06.10.2015 IBS протестировала решение Parallels VDI на совместимость с защищенными терминалами ОКБ САПР 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Счастный Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

ОКБ САПР - Особое конструкторское бюро систем автоматизированного проектирования 46 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 305 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1772 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5882 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26564 1
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RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 457 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13207 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6911 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1942 1
Parallels VDI 11 1
Teradici Tera - PCoIP Protocol - PC-over-IP 25 1
Microsoft Windows 17055 1
Linux OS 11702 1
Бутмалай Дмитрий 15 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58668 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481054, в очереди разбора - 724464.
Создано именных указателей - 203075.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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