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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ростелеком РТК-ЦОД ТЦИ Технический центр Интернет ЦС ТЦИ Центр сертификации Технического центра Интернет

Ростелеком - РТК-ЦОД - ТЦИ - Технический центр Интернет - ЦС ТЦИ - Центр сертификации Технического центра Интернет

ООО «ТЦИ» является частью доверенного технического сообщества, обладает  спектром компетенций и технологий в области доменной индустрии, информационной безопасности, обработки данных и разработки программного обеспечения. В частности, ООО «ТЦИ» реализует функции технического центра для доменов верхнего уровня (ДВУ), а именно осуществляет комплексное обслуживание и сопровождение инфраструктур ДВУ .RU, .РФ, .SU, .TATAR и .ДЕТИ.

СОБЫТИЯ

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26.10.2026 ЦС ТЦИ вывел сервис ACME в промышленную эксплуатацию

Центр сертификации Технического центра Интернет (ЦС ТЦИ) завершил публичное тестирование и запустил в промышленн
16.07.2026 ЦС ТЦИ внедрил протокол ACME и начал публичное тестирование сервиса

Центр сертификации «Технического центра интернет» (ЦС ТЦИ) сообщил о внедрении поддержки протокола ACME для автом
05.11.2025 TLS-сертификаты центра сертификации ТЦИ получили доверие ОС «Аврора»

ключила в состав доверенной операционной системы «Аврора» TLS-сертификаты центра сертификации (ЦС) «Технического центра интернет» (ТЦИ). Необходимые компоненты вошли в обновление операционной с
29.09.2025 ТЦИ переходит на операционные системы «Альт»

Компания «Технический Центр Интернет» (ТЦИ) переводит ИТ-инфраструктуру на операционную систему «Альт С
29.09.2025 «Софтлайн Решения» обеспечила ТЦИ отечественной операционной системой

ктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, предоставила компании «Технический Центр Интернет» (ТЦИ) пакет лицензий на использование отечественной операционной

19.08.2025 «Технический центр Интернет» запустил в промышленную эксплуатацию сервис комплексного аудита настроек интернет-узлов

ООО «Технический центр Интернет» (ТЦИ) завершил этап открытого тестирования бесплатного онлайн-сер
04.08.2025 Русификация TLS-сертификатов обеспечит надежность российского сегмента интернета

компоненты включены в дистрибутивы или в репозитории ОС. Об этом CNews сообщили представители ООО «Технический центр Интернет (ТЦИ). К работе с TLS-сертификатами ЦС ТЦИ уже готовы операционные
24.01.2018 Функции технического центра интернета передаются дочке «Ростелекома»

ийского сегмента сети интернет и его критической инфраструктуры учреждена специальная организация – Общество с ограниченной ответственностью «Технический центр Интернет», являющееся дочерней ст
23.09.2014 СУИБ «Технического центра Интернет» сертифицирована на соответствие ISO/IEC 27001

Система управления информационной безопасностью (СУИБ) компании «Технический центр Интернет» (ТЦИ) успешно сертифицирована на соответствие требованиям стандарта ISO/IEC 27001. Работы по внедрению и подготовке к сертификации СУИБ ТЦИ на соответствие положения
28.01.2013 «АМТ-Груп» внедрила систему управления ИБ в «Техническом центре Интернет»

«АМТ-Груп» и «Технический центр Интернет» (ТЦИ) завершили работы по внедрению системы управления информационной безопасностью (СУИБ), соответствующей требованиям международного стандарта ISO/IEC 27001. Проек
28.10.2011 Технический центр Интернет улучшил безопасность доменов в зоне .SU

, ключом DNSSEC подписана зона .COM - самая большая зона в интернете, насчитывающая более 90 млн. доменов. В корневом домене .SU размещено около 90 тыс. доменных имен второго уровня. В следующем году Технический центр Интернет планирует приступить к подписанию корневых национальных доменов «.РФ» и .RU.

Публикаций - 77, упоминаний - 111

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 11079 24
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 522 23
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 229 16
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 391 13
Yandex - Яндекс 9429 10
VK - Mail.ru Group 3624 9
F6 - F.A.С.С.T. - Ф6 - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасн 984 7
Salenames 12 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5744 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16240 6
Рунити 125 5
Microsoft Corporation 25900 5
RIPE NCC - Network Coordination Centre - Сетевой координационный центр 48 5
Google LLC 12836 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9591 4
Ростелеком - РТК-ЦОД - SafeData - ЦХД - Центр Хранения Данных - ЦХД инжиниринг 62 4
Рунити - Руцентр - Relcom Data - Релком Дата 49 3
Рунити - SpaceWeb - СпейсВэб 70 3
RU-CERT - Центр реагирования на компьютерные инциденты 11 3
Cisco Systems 5386 3
Ростелеком - РТКомм.РУ 389 3
Крок - Croc 1972 3
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 826 3
AMT Group - АМТ-Груп 374 3
Let's Encrypt - удостоверяющий центр 18 2
GlobalSign - Джи-Эм-О Глобал Сайн Раша - удостоверяющий центр 36 2
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 179 2
Regtime - Регтайм - Webnames - Русские имена 95 2
МегаФон - NetByNet - Utech - Универсальные технологии 19 2
Регистратор R01 - Центрохост - Centrohost 15 2
Softline - Цифровые Решения - Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс - Софтлайн Промышленный Софт 209 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3398 2
X Corp - Twitter 2944 2
Минцифры РФ - Восход ФГБУ НИИ 724 2
Meta Platforms - Facebook 4639 2
IBM - International Business Machines Corp 9721 2
Softline - Софтлайн 3828 2
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 337 2
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 120 2
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 1006 2
FAITID - Foundation for Assistance for Internet - Фонд содействия развитию технологий и инфраструктуры интернет 23 5
Координационный центр национального домена сети Интернет - Разумный интернет - Фонд поддержки сетевых инициатив 11 2
LEGO 262 2
Фонд информационной демократии - Фонд развития информационной демократии и гражданского общества 34 2
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 142 1
Миракс Групп - Mirax Group 17 1
Винзавод - Центр современного искусства 12 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1856 1
Kering - Yves Saint Laurent, YSL - Kering Eyewear - Gucci - Дом моды Гуччи - Bottega Veneta - Alexander McQueen - Balenciaga - Boucheron - Lanvin - Pinault-Printemps-Redoute, PPR 59 1
Tata Group 25 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1163 1
РЖД - Российские железные дороги 2113 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9140 1
Почта России ПАО 2402 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3171 1
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 1
Альфа-Банк 1997 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 1
Северсталь ПАО - Severstal 644 1
McDonald’s - Макдоналдс 221 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 513 1
АБ Россия - Акционерный банк Россия 101 1
Инвитро - Invitro 85 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 131 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 284 31
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13973 25
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 12
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3737 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5484 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2355 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4999 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5889 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3101 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3708 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2906 4
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 4
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 122 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3629 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6720 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 406 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 346 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 615 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3231 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 560 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 382 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 343 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 281 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1433 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 2
Госкомитет по телекоммуникациям РФ - Государственный комитет Российской Федерации по телекоммуникациям 5 1
Администрация Томской области - органы государственной власти 54 1
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области - органы государственной власти 57 1
Правительство Челябинской области 78 1
Судебная власть - Judicial power 2532 1
CoCom - Coordinating Committee for Multilateral Export Controls - Координационный комитет по экспортному контролю 5 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5799 1
ВАС РФ - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1185 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 811 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1585 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 392 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 267 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3476 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1311 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 626 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1072 16
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 229 7
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 270 4
СОИ - Союз операторов интернета 31 4
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 4
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1537 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 788 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5953 64
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34126 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55137 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26586 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36218 12
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3281 10
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4631 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13222 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18394 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28676 8
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня - Сертификат безопасности 598 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23297 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13848 6
IX, IXP - Internet Exchange Point - Точка обмена интернет-трафиком 103 6
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фарминг - Farming 2769 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27158 6
DNSSEC - Domain Name System Security Extensions- набор расширений IETF протокола DNS 27 5
ECDSA - Elliptic Curve Digital Signature Algorithm - алгоритм с открытым ключом для создания цифровой подписи 23 5
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1125 5
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5306 5
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14516 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13705 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13375 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18472 4
DevOps - Development и Operations 1284 4
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5333 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9772 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29984 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13193 4
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6738 3
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1775 3
Data monetization - Монетизация данных 2012 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16855 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12422 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26667 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8550 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 1006 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация - Обеспечение связью и доступом к интернету малонаселенных пунктов 1785 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7377 3
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 424 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - НСДИ - Национальная система доменных имен 50 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3745 4
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - БДПН - база данных перенесенных номеров мобильных телефонов 25 3
Microsoft Windows 2000 8675 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт СП 123 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1053 2
Google - Gmail 1029 2
ICANN New gTLDs - Generic top-level domains 52 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2581 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 123 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 358 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 95 1
ГПБ Автолизинг Автомаркет 10 1
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 60 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1077 1
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 44 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 219 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Kaspersky Symphony XDR - Kaspersky Extended Detection and Response 90 1
FreePik 1906 1
Адвилабс-Рус - Uncom OS 24 1
ALMI partner - АльтерОС 58 1
РосНИИРОС - RBNet - Russian Backbone Network - Межведомственная российская опорная сеть 17 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 317 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1679 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1666 1
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 149 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6433 1
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 109 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 462 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1452 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 636 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1395 1
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис - Мир - Банковская карта платежной системы 221 1
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 62 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 366 1
Docker - Платформа распределённых приложений 574 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 135 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 210 1
HPE ProLiant 410 1
Воробьев Андрей 202 19
Рогдев Алексей 21 19
Никерова Марина 14 11
Платонов Алексей 22 11
Солдатов Алексей 104 8
Гледенов Роберт 11 7
Панков Александр 84 7
Соколов Алексей 137 6
Якушев Михаил 50 6
Путин Владимир 3484 5
Кузьмичев Андрей 34 5
Медриш Михаил 15 4
Щеголев Игорь 699 4
Никифоров Николай 1141 4
Дворкович Аркадий 216 4
Сачков Илья 126 4
Массух Илья 239 4
Медведев Дмитрий 1667 4
Гуриев Марат 17 3
Твердынин Марк 19 3
Воронина Елена 22 3
Бурков Дмитрий 15 3
Храмцов Павел 10 3
Алексеев Матвей 12 3
Стафеев Денис 6 3
Рейман Леонид 1066 3
Свердлов Денис 201 3
Гребенников Сергей 35 3
Серго Антон 41 2
Лашкина Елена 34 2
Кудрявцев Владимир 24 2
Дворкович Михаил 12 2
Бобин Максим 12 2
Долматов Василий 5 2
Лесников Алексей 25 2
Темников Валерий 3 2
Ефимов Вячеслав 3 2
Крынина Евгения 33 2
Мамонтов Владимир 5 2
Семенюк Игорь 4 2
Россия - РФ - Российская федерация 169203 70
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48257 17
Европа 25052 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55176 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19851 4
Германия - Федеративная Республика 13318 4
Латвия - Латвийская Республика 840 4
Азия - Азиатский регион 5965 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3174 3
Швеция - Королевство 3802 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8716 3
Украина 7979 3
Нидерланды 3781 3
Армения - Республика 2479 2
Беларусь - Белоруссия 6378 2
Сингапур - Республика 1971 2
Европа Восточная 3141 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1379 2
США - Нью-Йорк 3200 2
Нидерланды - Амстердам 632 2
Бразилия - Федеративная Республика 2537 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14881 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1499 2
Грузия 1343 2
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 2
Латвия - Юрмала 13 1
Тихий океан - Океания 88 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия - Черкесск 87 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Абазинский район - аул Инжич-Чукун 5 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19443 1
Казахстан - Республика 6147 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3527 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13885 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2560 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 807 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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