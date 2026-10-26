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Ростелеком РТК-ЦОД ТЦИ Технический центр Интернет ЦС ТЦИ Центр сертификации Технического центра Интернет
ООО «ТЦИ» является частью доверенного технического сообщества, обладает спектром компетенций и технологий в области доменной индустрии, информационной безопасности, обработки данных и разработки программного обеспечения. В частности, ООО «ТЦИ» реализует функции технического центра для доменов верхнего уровня (ДВУ), а именно осуществляет комплексное обслуживание и сопровождение инфраструктур ДВУ .RU, .РФ, .SU, .TATAR и .ДЕТИ.
СОБЫТИЯ
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|26.10.2026
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ЦС ТЦИ вывел сервис ACME в промышленную эксплуатацию
Центр сертификации Технического центра Интернет (ЦС ТЦИ) завершил публичное тестирование и запустил в промышленн
|16.07.2026
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ЦС ТЦИ внедрил протокол ACME и начал публичное тестирование сервиса
Центр сертификации «Технического центра интернет» (ЦС ТЦИ) сообщил о внедрении поддержки протокола ACME для автом
|05.11.2025
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TLS-сертификаты центра сертификации ТЦИ получили доверие ОС «Аврора»
ключила в состав доверенной операционной системы «Аврора» TLS-сертификаты центра сертификации (ЦС) «Технического центра интернет» (ТЦИ). Необходимые компоненты вошли в обновление операционной с
|29.09.2025
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ТЦИ переходит на операционные системы «Альт»
Компания «Технический Центр Интернет» (ТЦИ) переводит ИТ-инфраструктуру на операционную систему «Альт С
|29.09.2025
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«Софтлайн Решения» обеспечила ТЦИ отечественной операционной системой
ктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, предоставила компании «Технический Центр Интернет» (ТЦИ) пакет лицензий на использование отечественной операционной
|19.08.2025
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«Технический центр Интернет» запустил в промышленную эксплуатацию сервис комплексного аудита настроек интернет-узлов
ООО «Технический центр Интернет» (ТЦИ) завершил этап открытого тестирования бесплатного онлайн-сер
|04.08.2025
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Русификация TLS-сертификатов обеспечит надежность российского сегмента интернета
компоненты включены в дистрибутивы или в репозитории ОС. Об этом CNews сообщили представители ООО «Технический центр Интернет (ТЦИ). К работе с TLS-сертификатами ЦС ТЦИ уже готовы операционные
|24.01.2018
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Функции технического центра интернета передаются дочке «Ростелекома»
ийского сегмента сети интернет и его критической инфраструктуры учреждена специальная организация – Общество с ограниченной ответственностью «Технический центр Интернет», являющееся дочерней ст
|23.09.2014
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СУИБ «Технического центра Интернет» сертифицирована на соответствие ISO/IEC 27001
Система управления информационной безопасностью (СУИБ) компании «Технический центр Интернет» (ТЦИ) успешно сертифицирована на соответствие требованиям стандарта ISO/IEC 27001. Работы по внедрению и подготовке к сертификации СУИБ ТЦИ на соответствие положения
|28.01.2013
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«АМТ-Груп» внедрила систему управления ИБ в «Техническом центре Интернет»
«АМТ-Груп» и «Технический центр Интернет» (ТЦИ) завершили работы по внедрению системы управления информационной безопасностью (СУИБ), соответствующей требованиям международного стандарта ISO/IEC 27001. Проек
|28.10.2011
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Технический центр Интернет улучшил безопасность доменов в зоне .SU
, ключом DNSSEC подписана зона .COM - самая большая зона в интернете, насчитывающая более 90 млн. доменов. В корневом домене .SU размещено около 90 тыс. доменных имен второго уровня. В следующем году Технический центр Интернет планирует приступить к подписанию корневых национальных доменов «.РФ» и .RU.
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Воробьев Андрей 202 19
|Рогдев Алексей 21 19
|Никерова Марина 14 11
|Платонов Алексей 22 11
|Солдатов Алексей 104 8
|Гледенов Роберт 11 7
|Панков Александр 84 7
|Соколов Алексей 137 6
|Якушев Михаил 50 6
|Путин Владимир 3484 5
|Кузьмичев Андрей 34 5
|Медриш Михаил 15 4
|Щеголев Игорь 699 4
|Никифоров Николай 1141 4
|Дворкович Аркадий 216 4
|Сачков Илья 126 4
|Массух Илья 239 4
|Медведев Дмитрий 1667 4
|Гуриев Марат 17 3
|Твердынин Марк 19 3
|Воронина Елена 22 3
|Бурков Дмитрий 15 3
|Храмцов Павел 10 3
|Алексеев Матвей 12 3
|Стафеев Денис 6 3
|Рейман Леонид 1066 3
|Свердлов Денис 201 3
|Гребенников Сергей 35 3
|Серго Антон 41 2
|Лашкина Елена 34 2
|Кудрявцев Владимир 24 2
|Дворкович Михаил 12 2
|Бобин Максим 12 2
|Долматов Василий 5 2
|Лесников Алексей 25 2
|Темников Валерий 3 2
|Ефимов Вячеслав 3 2
|Крынина Евгения 33 2
|Мамонтов Владимир 5 2
|Семенюк Игорь 4 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
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