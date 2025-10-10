ТЦИ запустил поэтапную нормализацию данных администраторов доменов

«Технический центр Интернет»(ТЦИ) готовит систему регистрации ДВУ к возможности внесения дынных из ЕСИА для идентификации администраторов доменов. Соответствующие нормы должны вступить в силу после внесения поправок в законодательство. Об этом CNews сообщили представители ТЦИ.

Постепенность перехода должна обеспечить плавную подготовку регистраторов и администраторов к новым требованиям. Цель нормализации — внесение верифицированных и актуальных сведений об администраторах доменов из Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) в систему регистрации. Процесс будет проходить в три последовательных переходных периода.

На нулевом переходном периоде, который уже запущен в тестовой среде, регистраторы сохранят возможность работы с существующими (ненормализованными) контактами, одновременно имея доступ к операциям с нормализованными контактами. Это позволит участникам рынка постепенно адаптировать свои системы к новым требованиям без немедленного прекращения текущих операций.

На первом переходном периоде будут введены ограничения: прекратится возможность создания и обновления ненормализованных контактов. Также станет невозможным использование ненормализованных данных при регистрации новых доменов и смене администратора. Кроме того, будет отключена функция передачи доменов, связанных с ненормализованными контактами, другому регистратору.

На втором переходном периоде будет полностью прекращена возможность продления доменов, привязанных к ненормализованным контактным данным. Фактически это означает необходимость для всех администраторов доменов обеспечить нормализацию своих данных до наступления этого этапа для сохранения прав на домены.

Алексей Рогдев, генеральный директор «Технического центра Интернет», подчеркнул, что процесс внедрения будет синхронизирован между тестовой и продуктивной средами для обеспечения стабильности. Первый период нормализации стартует в тестовой среде 1 декабря 2026 г. Каждый последующий этап будет запускаться в тестовой среде с момента старта предыдущего переходного периода в продуктивной среде.

«Идентификация администраторов доменов через ЕСИА — это не просто технологическая доработка, это шаг к повышению прозрачности и безопасности национальной доменной зоны, – сказал генеральный директор «Технического центра Интернет» Алексей Рогдев. – Мы призываем всех регистраторов активно использовать тестовую среду для подготовки своих систем к новым правилам работы, чтобы минимизировать риски для конечных пользователей в процессе перехода».