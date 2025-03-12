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МТУСИ и «Контроль ИТ» объединяют усилия по подготовке будущих специалистов отрасли связи

МТУСИ и компания «Контроль ИТ», специализирующаяся на разработке и производстве систем повышения надежности и эффективности ИТ-инфраструктуры, заключили стратегическое Соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители МТУСИ.

11 марта 2025 г. Соглашение скрепили подписями ректор МТУСИ Сергей Ерохин и генеральный директор ООО «Контроль ИТ» Александр Ильин. Целью соглашения является укрепление взаимодействия между вузом и компанией «Контроль ИТ» по подготовке высококвалифицированных специалистов, обладающих прочной теоретической базой и практическими навыками, необходимыми для успешной работы в отраслевых организациях связи.

Знаковым событием этого дня стало торжественное открытие лаборатории мониторинга «Контроль ИТ» на базе факультета Сети и Систем Связи (СиСС) МТУСИ.

«Открытие новой лаборатории – это стратегически важный шаг для МТУСИ, – сказал ректор университета Сергей Ерохин. – Благодаря тесному партнерству с компанией «Контроль ИТ» наши студенты получат уникальную возможность погрузиться в мир передовых технологий и подготовиться к успешной карьере специалиста связиста».

Новая лаборатория станет центром развития компетенций студентов в ключевых областях: мониторинг и управление ИТ-инфраструктурой, анализ состояния сетей передачи данных, а также получат практические навыки в управлении и настройке телекоммуникационного оборудования.

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Генеральный директор ООО «Контроль ИТ» Александр Ильин подчеркнул важность сотрудничества с МТУСИ: «Мы заинтересованы в привлечении молодых и талантливых специалистов. Совместный проект с МТУСИ позволяет нам активно участвовать в процессе обучения, делиться своим опытом и воспитывать будущих профессионалов отрасли связи».

В перспективе МТУСИ и ООО «Контроль ИТ» планируют расширять функционал лаборатории, наращивать портфель совместных научных исследований, создавать инновационные образовательные программы, а также организовывать мастер-классы и стажировки для студентов и преподавателей, чтобы обеспечить устойчивый приток высококвалифицированных кадров в российскую отрасль связи.

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