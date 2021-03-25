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Поддерживаю.РФ и REG.RU начали тестирование полностью кириллической почты

Интернет Хостинг и домены

Проект Поддерживаю.РФ и хостинг-провайдер REG.RU начали совместное тестирование почтовой системы, поддерживающей полностью кириллические e-mail адреса. Тестовый стенд состоит из двух независимых серверов, на каждом из которых размещен сервис электронной почты в доменах ёпочта.рф и накириллице.рф, состоящий из почтового сервера на основе Exim, агента доставки почтовых сообщений на базе Courier-IMAP, а также системы фильтрации нежелательных сообщений OpenDMARC для Exim.

В качестве почтового клиента для тестового сервера могут использоваться популярные десктопные или мобильные почтовые клиенты, поддерживающие Unicode-адреса, например, MS Outlook или Apple iOS Mail. Кроме того, на каждой аппаратной платформе размещен вебмейл-сервер на базе Roundcube, позволяющий работать с кириллическими почтовыми ящиками через веб.

Тестовый стенд предназначен, в первую очередь, для разработчиков программного обеспечения и онлайн-сервисов, внедряющих в своих продуктах принципы универсального принятия (Universal Acceptance) и нуждающихся в действующих нелатинских почтовых адресах для их тестирования.

Получить тестовый кириллический адрес можно, направив запрос в адрес администрации проекта Поддерживаю.РФ по электронной почте (info@поддерживаю.рф).

Комментируя запуск почтового сервера, руководитель проекта Поддерживаю.РФ Мария Колесникова отметила: «Сегодня многие разработчики интересуются проблемой универсального принятия, но не могут полноценно протестировать свои продукты на поддержку нелатинских почтовых адресов, так как мало доступных серверов, обеспечивающих работу с такими e-mail. Наш проект с REG.RU – один из первых шагов в решении этой проблемы и я уверена, что число таких сервисов будет расти».

«Запуск тестового стенда вместе с Поддерживаю.РФ – важный шаг в развитии кириллической электронной почты», - добавила исполнительный директор хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU Светлана Лиенко. - У каждого пользователя должна быть возможность использовать родной язык и, в частности, кириллические e-mail для своих проектов в сети. Мы будем поддерживать проект в информационной и образовательной части и вполне вероятно, что в перспективе на виртуальном хостинге REG.RU появится возможность создавать кириллическую почту».

Проект Поддерживаю.РФ создан Координационным центром доменов .RU/.РФ в 2020 году в ознаменование десятилетнего юбилея российского кириллического домена верхнего уровня .РФ. Он призван помочь разработчикам программного обеспечения реализовать полноценную поддержку кириллических доменных имен и почтовых адресов в их продуктах, а системным администраторам – правильно выбрать и настроить ПО, имеющее такой функционал. На сайте проекта собрана русскоязычная документация по работе с интернационализированными доменными именами и почтовыми адресами, включая стандарты и best practices по их обработке в программном обеспечении, а также постоянно обновляемый каталог программных продуктов с указанием их текущего статуса поддержки IDN и EAI-протоколов.

Информационные партнёры проекта: интернет-порталы D-Russia.ru, Nag.ru, Digital-Report.ru, MSKIT.ru, linuxcenter.ru, «Мобильные телекоммуникации», журналы «Вестник связи», «Радиочастотный спектр», «RUБЕЖ», «БИТ.Бизнес&Информационные технологии» и «Системный администратор».

REG.RU — хостинг-провайдер и аккредитованный регистратор доменных имён №1 в России (по данным StatOnline.ru, занимает первое место по количеству зарегистрированных доменов и размещённых сайтов в национальных зонах .RU и .РФ). Компания обслуживает более 3300000 доменов и предлагает регистрацию в 750 международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, SSL, почты, VPS, аренды физических серверов. В 2012 году REG.RU стал аккредитованным ICANN регистратором.

Официальные аккаунты REG.RU в соцсетях: instagram.com/regru, vk.com/regru, facebook.com/REG.RU, https://t.me/regru, https://twitter.com/regru, youtube.com/user/regruvideo.

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