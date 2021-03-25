Спецпроекты

В России началось тестирование «суверенной» электронной почты с кириллицей вместо латиницы в адресах

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Эльяс Касми

Reg.ru и «Поддерживаю.рф» начали тестирование полностью кириллических почтовых адресов, в которых и название, и домен написаны кириллицей. Оно проходит в закрытом режиме и принять участие в нем могут только разработчики ПО и веб-сервисов. О массовой замене в России традиционных email на кириллические речи пока нет.

Полностью российская электронная почта

Хостинг-провайдер Reg.Ru запустил тестирование почтовой системы, поддерживающей полностью кириллические адреса электронной почты. Представители провайдера сообщили CNews, что тест проводится совместно со специалистами проекта «Поддерживаю.рф».

Полностью кириллические адреса – это email, в которых и название ящика, и домен написаны кириллицей, например, «москва@москва.рф». почта «moskva@москва.рф» и ей подобные полностью кириллической не считаются. Примечательно, что сама технология электронной почты – американская, ее разработали в 1965 г. специалисты Массачусетского технологического института (MIT).

В рамках мероприятия был построен отдельный тестовый стенд на основе двух независимых серверов на каждом из которых размещен сервис электронной почты в доменах ёпочта.рф и накириллице.рф. При попытке зайти на оба эти сайта через браузер ссылка накириллице.рф выдает ошибку 404, а ёпочта.рф ведет на сайт-заглушку с надписью, что он размещен на хостинге «Русоникс».

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В будущем Россия иожет полностью перейти на кириллические email

Тестирование «импортозамещенных» email-адресов проводится пока в закрытом режиме – в Reg.ru рассказали CNews, что принять участие в нем могут разработчики ПО веб-сервисов, внедряющих в своих продуктах принципы «универсального принятия» (Universal Acceptance) и нуждающихся в действующих нелатинских почтовых адресах для их тестирования. Для участия в тестировании нужно подать заявку в «Поддерживаю.РФ».

Редакция CNews обратилась к представителям Reg.ru и «Поддерживаю.рф» с вопросами о возможности подключения к тестированию ИТ-специалистов из других областей, а также о том, как долго будет длиться закрытый тест, и возможен ли его переход в открытую фазу. На момент публикации материала ответить на них они не смогли.

Как работает тестовый стенд

Каждый из двух аппаратных серверов из состава тестового стенда содержит в себе набор программного обеспечения, и в первую очередь это почтовый сервер на основе Exim – написанный на языке «Си» агент пересылки сообщений, используемый в операционных системах Unix. Вместе с ним используется OpenDMARC – спам-фильтр с открытым кодом.

Вместе с этим оба сервера с доменами ёпочта.рф и накириллице.рф содержат по собственному вебмейл-серверу, за счет чего участники тестирования могут пользоваться своей кириллической почтой через браузер. Основывается эта система на почтовом клиенте Roundcube.

За счет веб-интерфейса пользоваться почтой можно на ноутбуке, компьютере, смартфоне планшете или другом устройстве с дисплеем, выходом в интернет и установленным браузером. Также для работы с кириллической почтой подойдут и почтовые клиенты – десктопные и мобильные.

Главный критерий, предъявляемый к ним – это поддержка Unicode-адресов. Она реализована в различных программах – к примеру, такая поддержка есть в штатном почтовом клиенте на мобильных устройствах Apple и в настольном Microsoft Outlook.

Для чего это нужно

Глава проекта «Поддерживаю.рф» Мария Колесникова рассказала CNews, что сейчас многих разработчиков интересует вопрос «универсального принятия». С ее слов, они пока не могут полноценно протестировать свои продукты на поддержку нелатинских почтовых адресов в связи с тем, что в интернете существует мало доступных серверов, обеспечивающих работу с такими email. «Наш проект с Reg.ru – один из первых шагов в решении этой проблемы», – добила она.

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Простым пользователям доступ к почте закрыт

«Запуск тестового стенда – важный шаг в развитии кириллической электронной почты. У каждого пользователя должна быть возможность использовать родной язык и, в частности, кириллические email для своих проектов в сети. Мы будем поддерживать проект в информационной и образовательной части и вполне вероятно, что в перспективе на виртуальном хостинге Reg.ru появится возможность создавать кириллическую почту», – сообщила CNews исполнительный директор Reg.ru Светлана Лиенко.

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Прогнозы по срокам массового распространения кириллической почты в Reg.ru и «Поддерживаю.рф» пока не делают.

Первые шаги уже сделаны

В России на момент публикации материала существовало несколько почтовых сервисов, позволяющим своим пользователям принимать письма с полностью кириллических email-адресов. Такую возможность еще летом 2016 г., по информации «Известий», реализовали Google в своем Gmail и отечественный интернет-гигант «Яндекс».

В декабре 2016 г. состоялся запуск первого в стране кириллического почтового сервиса с поддержкой полностью кириллических адресов – «Почта.рус». За ним стоят российская компания «Имена интернет» и индийская DataMail.

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Меню написания письма в сервисе «Почта.рус». Нажмите для увеличения

Редакция CNews убедилась в работоспособности этого сервиса. Он действительно позволяет зарегистрировать полностью кириллическую электронную почту и отправлять письма на адреса, написанные как кириллицей, так илатиницей. При этом письма, отправленные на адреса mail.ru, дошли сразу, а адресованные на ящики в почтовом сервисе «Яндексе» так и не были доставлены.



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