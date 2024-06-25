ИТ-«дочка» «Росатома» купила замену Windows и MS Office для 33 тысяч ПК

ПО для «Атомдаты»

Как выяснил CNews, «Атомдата-Интеграция» закупает лицензии на отечественные операционные системы и офисное ПО на общую сумму 792,5 млн руб. Всего компания желает получить 370 лицензий серверных ОС, 32900 клиентских и такое же число лицензий ПО для работы с документами.

Для закупки компания опубликовала два тендера на сайте госзакупок. Оба тендера разыграны 7 июня 2024 г. Начальная цена тендера на закупку ОС — 489,7 млн руб., тендера на закупку офисного ПО — 302,8 млн руб.

Тендер на поставку ОС выиграла краснодарская компания-интегратор ИТ-решений ООО «Интернет Технологии и Коммуникации», а на поставку офисного ПО «дочка» «Ростелекома» ООО «РТК Цифровые Технологии». Примечательно, что обе компании были единственными желающими принять участие в аукционе. Помимо этого, начальная цена контрактов не была изменена в ходе торгов.

Требования к ОС

Все закупаемые ОС должны быть включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных согласно постановлению Правительства России от 16 ноября 2015 г.

«Росатом» Атомдата -интеграция» выбрала двух поставщиков ПО

На данный момент в реестр отечественного ПО включено 23 российских операционки, среди них: Astra Linux, «Альт», «Ред ОС», ROSA Linux и т.д. 27 апреля 2024 г. «Атомдата» размещала похожий тендер, где покупала 41 лицензию ОС Astra Linux на сумму 488,7 тыс. руб. Поставщиком тогда выбрали компанию «Аксофт» — АО, занимающееся оптовой торговлей компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением.

Требования к офисному ПО

Помимо ОС «Атомдата» покупает лицензии ПО для работы с документами, не известно какое именно ПО будет закупаться, но в техническом задании указано, что оно должно быть включено в реестр отечественного ПО. Среди них: Alter Office, «Р7-Офис», «Мой Офис». Вероятно, что компания выберет что-то из этих решений.

Стоит упомянуть, что 26 апреля «Атомдата» публиковала тендер для закупки офисных ноутбуков на сумму 912 тыс. руб. Поставщиком выступила российская ИТ-компания ООО «Лаборатория ВС».

Про поставщиков

Компания «РТК ИТ Плюс», входящая в ГК ПАО «Ростелеком», предоставляет услуги по разработке и внедрению программных решений. Она специализируется на таких продуктах, как ESM-платформа (система управления сервисами), «Интерактивная карта» (для оптимизации рабочего пространства) и «Акола» (платформа no-code и low-code для создания веб-порталов и приложений). Кроме того, компания предлагает внедрение комплексных программно-аппаратных решений для рабочих мест, включая операционные системы, офисные приложения, почтовых клиентов, системы документооборота, коммуникационные инструменты, виртуализацию, средства безопасности и управление бизнес-процессами. Все эти решения от «РТК ИТ Плюс» являются альтернативой иностранным продуктам, которые были вытеснены с российского рынка.

«Атомдата-Интеграция» — это разработчик и интегратор, который входит в структуру управления АО «Концерн Росэнергоатом». Основное направление деятельности компании — реализация ИТ-решений для государственного сектора, предприятий топливно-энергетического комплекса и промышленности.

Они специализируются на создании комплексных ИТ-решений для государственных информационных систем, разработке импортонезависимых инфраструктурных и программных решений, построении геоинформационных систем, разработке цифровых шаблонов эксплуатации сложных индустриальных объектов и предоставлении сервисов информационной безопасности.