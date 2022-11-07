«Атомдата-Центр» представил на CNews FORUM 2022 проект построения геораспределенной сети ЦОДов для решения задач цифровой экономики

В Москве завершился CNews FORUM 2022, на котором представители ИТ-компаний, бизнеса и госструктур обсудили вопросы цифровизации экономики.

Форум собрал более 1000 ИТ-лидеров и ключевых участников рынка ИКТ.

«Атомдата-Центр» (интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна «Росэнергоатом») приняла участие в секции «ИТ в госсекторе». Основными темами выступления генерального директора компании Сергея Немченкова стали задачи катастрофоустойчивой инфраструктуры и обеспечения технологического суверенитета в рамках проекта геораспределенной сети ЦОДов Концерна «Росэнергоатом».

«Атомдата-Центр» внесла значительный вклад в развитие индустрии дата-центров. В 2018 году был введен в эксплуатацию крупнейший в России центр обработки данных – ЦОД «Калининский», который стал первым дата-центром в геораспределенной сети ЦОДов.

В настоящий момент «Атомдата-Центр» владеет и управляет уже тремя коммерческими дата-центрами: ЦОД Xelent, ЦОД «Калининский», ЦОД StoreData, что позволяет коммерческим заказчикам пользоваться отказоустойчивой инфраструктурой, размещая свое ИТ-оборудование на нескольких площадках для обеспечения надежности и безопасности хранения корпоративных данных, максимально сокращая время простоя ИТ-сервисов компании, а значит и бизнеса в целом.

Для крупных территориально-распределенных организаций система распределенных дата-центров (основного ЦОДа и одного регионального), которая выполняет функцию сбора, хранения, обработки и доставки данных для поддержки корпоративных бизнес-процессов, может стать оптимальным решением. Региональный ЦОД можно использовать и в качестве резервной площадки, задействовать его при пиковой нагрузке или реализовать катастрофоустойчивое решение (DR). Оно обеспечит непрерывность бизнес-процессов даже при отказе значительной части ИТ-ресурсов или каналов связи, отметил в своем выступлении Сергей Немченков.

В разработке у компании по итогам 2022 года находятся еще 7 проектов по строительству новых ЦОДов в России общей мощностью до 140 МВт.■