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Ctrl2Go Solutions и «Атомдата» подписали соглашение о сотрудничестве

Ctrl2Go Solutions («Кловер Групп») и «Атомдата» подписали соглашение о сотрудничестве в области цифровизации и внедрения передовых ИТ-решений для промышленности.

Документ предусматривает стратегическое партнерство компаний в реализации проектов по внедрению программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов (ПАК) для ТМХ, а также предоставлению облачных услуг по моделям SaaS (Software as a Service) и PaaS (Platform as a Service).

Согласно подписанному соглашению, сотрудничество будет сосредоточено на совместной реализации проектов по внедрению программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов и облачных сервисов, продвижении этих решений с привлечением заказчиков и проведением маркетинговых мероприятий, а также на проработке возможностей их коммерческой реализации — от предоставления прав на использование и поставки до настройки и технической поддержки.

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