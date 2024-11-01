Цены на услуги ЦОД в Москве выросли на 21%

Цены на услуги коммерческих ЦОДов в Москве продолжают расти. По итогам III квартала 2024 г. они увеличились на 21% год к году и составили 140,7 тыс. руб. При этом развитие ИИ требует все больше мощностей, а высокие процентные ставки по кредитам могут замедлить темпы строительства новых объектов.



Цены растут третий год подряд

Цены на рынке коммерческих ЦОДов (аренда стойко-мест, colocation) по итогам III квартала 2024 г. продолжили рост. В Москве они достигли 140,7 тыс. руб., что выше показателя за такой же период 2023 г. на 21%. Это следует из данных совместного исследования аналитического агентства iKS-Consulting и оператора дата-центров 3data, с которыми ознакомился «Коммерсант».

По итогам II квартала 2024 г. средняя цена аренды стойко-места в месяц в столице достигла 130 тыс. руб., что на 23% больше год к году. Рост стоимости colocation в России начался еще в 2022 г. из-за вынужденной миграции российских компаний из иностранных облаков, увеличения тарифов на передачу электроэнергии по единой национальной электрической сети, роста стоимости эксплуатации оборудования и строительства новых центров, а также других факторов.

Рост предложения не снижает цены

«Несмотря на рекордный объем ввода новых мощностей ЦОДов в течение 2023–2024 гг. в столичном регионе, прогнозируемого перенасыщения рынка не произошло», — сказал гендиректор АО «Атомдата» Сергей Лысенко. Существенным драйвером спроса становится возрастающая энергоемкость вычислений под задачи ИИ, отметил эксперт.

rawpixel.com на Freepik Стоимость аренды стойко-мест в коммерческих ЦОДах в Москве уже увеличилась до 140,7 тыс. руб. в Москве и до до 90,4 тыс. руб. в Санкт-Петербурге

О завершении строительства семиэтажного здания площадью почти 21 тыс. кв. м для одного из крупнейших в России ЦОД «Москва-2» на территории бывшей промзоны «Красный Строитель» в районе Южное Чертаново на ул. Дорожный Градостроительный комплекс Москвы сообщил на своем сайте в феврале 2024 г. Мощность этого объекта компании «Атомдата» и «Магистральный» компании Datahouse — более 35 МВт. Другой крупный ЦОД открыл в IV квартале 2023 г. в московском районе Медведково один из авторов исследования, компания 3data. Проектная мощность центра обработки данных 3data HyperScale в Медведково составляет 36 МВт, емкость – четыре тыс. стойко-мест по 6 кВт, расположенные в 16 серверных залах.

Долю свободного предложения пока еще сохраняют дата-центры PNK-2 в Медведково (в собственности «Ростелекома») и «Москва-2», которые имеют наибольший объем предложения для крупных клиентов.

«Крупные заказчики сейчас рассчитывают заключить долгосрочный договор, вплоть до десяти лет, и в ряде случаев 70–80% мощностей арендованы еще до ввода нового объекта в эксплуатацию», — пояснил гендиректор сети дата-центров 3data Илья Хала. Заказчик может брать места «в резерв», чтобы иметь возможность масштабирования, поэтому строительство новых площадок не способно снять дефицит предложения и стоимость услуг продолжает расти, добавил он.

При этом инициированию новых проектов в ближайшее время может помешать рост стоимости заемного финансирования, полагает Лысенко.

Ситуация в Петербурге

В Санкт-Петербурге и Ленобласти в III квартале 2024 г., согласно результатам исследования iKS-Consulting и 3data, цены аренды стойко-мест выросли на 9% год к году до 90,4 тыс. руб. Во II квартале 2024 г. цены остались почти без изменений — на уровне 88,6 тыс. руб.

По итогам IV квартала 2023 г. Санкт-Петербург показал рост цен на 13% до 84,1 тыс. руб. Рост в Москве тогда составил только 2%.

Новые предложения в регионе, по данным «Коммерсанта», появятся не ранее 2026 г.