В «Атомдата-Центре» назначен новый генеральный директор

На пост генерального директора «Атомдата-Центр» назначен Олег Максименков. Об этом CNews сообщил представитель компании. Ранее Максименков занимал должность заместителя генерального директора компании – оператора инфраструктуры центров обработки данных «Росатома».

Олег Максименков с 2012 по 2019 гг. занимал руководящие должности в федеральных органах власти, отвечая в том числе за развитие и сопровождение крупных ИТ-проектов и имущественных комплексов.

С 2020 г. его карьера была связана с отраслью центров обработки данных. Он работал в компаниях Dataline и «РТК-ЦОД», где отвечал за имущественно-правовые вопросы и сопровождение проектов в сегменте B2B.

В 2023 г. Олег Максименков присоединился к команде «Росатома», а затем возглавил одно из ключевых направлений в «Атомдата-Центре» в должности заместителя генерального директора.

Олег Максименков хорошо известен в отрасли промышленного майнинга цифровых валют как прогрессивный и эффективный управленец.

Группа компаний «Атомдата» является центром компетенций госкорпорации «Росатом» по развитию сети геораспределенных и катастрофоустойчивых центров обработки данных, предоставлению инфраструктурных и облачных сервисов, цифровых продуктов и системной интеграции.

