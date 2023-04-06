«Росатом» отменил строительство огромного ЦОДа на тысячи серверных стоек

Структура «Росатома» прекратила поиски подрядчика на проектирование нового ЦОДа под Санкт-Петербургом, который мог стать одним из топовых дата-центров в России. Отмена тендера произошла через три дня после окончания срока подачи заявок от претендентов. Официальная причина: «необходимость уточнения потребности в продукции, а также внесения изменений в ТЗ». При этом ранее подразумевалось, что многие параметры ТЗ уточнит сам будущий подрядчик.

Отмена тендера на проектирование ЦОДа

Как выяснил CNews, структура «Росатома» АО «Атомдата-центр», непосредственно входящая в «Росэнергоатом», застопорила масштабный проект создания нового ЦОДа под Санкт-Петербургом (с точки зрения формального территориально-административного деления — непосредственно на территории северной столицы).

В частности сегодня, 6 апреля 2023 г. был отменен тендер на проектирование упомянутого дата-центра с начальной ценой договора в 96 млн руб. Тендер был объявлен 17 марта в формате открытого конкурса, прием заявок продолжался до 3 апреля. Претендентами на подряд могли стать только субъекты малого и среднего предпринимательства. Подведение итогов было намечено на 24 апреля.

Официальная причина отмены тендера — «в связи с необходимостью уточнения потребности в продукции, а также внесением изменений в ТЗ на закупаемую продукцию».

Фото: «Росэнергоатом» «Росэнергоатом» заморозил проект создания под Санкт-Петербургом еще одного своего ЦОД, крупнее первого

Представители «Росэнергоатома» в разговоре с CNews отказались от комментариев относительно того, что именно планируется уточнить в ТЗ, когда может состояться перезапуск тендера, изменится ли начальная цена договора, и повлияет ли задержка на плановые сроки завершения проекта.

Напомним, ранее запланированный к строительству ЦОД получил название Xelent-2. В то же время, под именем Xelent в контуре «Росэнергоатом» неподалеку от Санкт-Петербурга функционирует ЦОД на 1476 стоек, однако концерн его строительством не занимался. Объект был куплен в начале 2021 г. после банкротства его владельца, инициированного ВЭБом. По совокупности имеющихся сведений можно предположить, что новый ЦОД мог расположится в непосредственной близости от старого, задействовав уже имеющиеся инженерные сооружения.

В конце марта 2023 г. после объявления отмененного сейчас тендера представители «Атомдата-центра» и «Росэнергоатома» сообщить CNews подробности в отношении общих сроков и стоимости проекта не смогли.

В контуре управления «Росэнергоатома», помимо Xelent-1, действуют ЦОДы «Калининский» в Тверской области и StoreData в Москве.

Общие параметры застопорившегося проекта



Как следовало из тендерного техзадания отмененного тендера, технически новый дата-центр будет состоять из двух ЦОДов, включающих шесть машинных залов (четыре в одном, два в другом).

В ТЗ говорилось, что полная электрическая мощность зданий ЦОД №1, ЦОД №2, административно-бытового комплекса (АБК) и других необходимых зданий и сооружений суммарно должна была составить не более 28 МВт. Мощность оборудования ИТ ЦОД была запланирована на уровне 21 МВт, но окончательно ее значение должен был определить проектировщик.

Ориентировочная максимальная мощность потребления ИТ-стойки — 22 кВт. Расчетная средняя мощность каждой ИТ-стойки — не менее 10 кВт. Время работы ЦОД от автономных источников без пополнения запасов топлива — не менее 12 часов.

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В техзадании отмечалось, что общее число серверных стоек 600х1200х48U в финале проекта составит не менее 2,1 тыс штук. При этом по документу можно было заключить, что дата-центр вместит в себя еще некоторое количество стоек 800х1200х48U. Их число тоже определит подрядчик. Так или иначе, Xelent-2 по этому параметру должен был оказаться крупнее Xelent-1.

Уровень надежности дата-центра должен был соответствовать Tier III по классификации Uptime Institute, то есть с допустимым временем простоя не более 1,6 часа в год.

«Технические решения должны обеспечивать после реализации: полный среднегодовой PUE ЦОД №1 и ЦОД №2 — 1,3, полный пиковый PUE ЦОД №1 и ЦОД №2 — не более 1,5», — говорилось в документации. Под PUE (Power Usage Effectiveness) тут подразумевается коэффициент эффективности используемой ЦОДом энергии. Он рассчитывается как отношение суммарной мощности дата-центра к суммарной мощности полного набора ИТ-оборудования: серверов, систем хранения данных, коммутаторов и других сетевых устройств.

В телекоммуникационном разделе ТЗ было указано, что производительность маршрутизатора для ЦОДа должна составить не менее 9Тбит/сек. Коммутация должна обеспечить не менее 100 интерфейсов 100х1GE, 48x10GE, 24x100GE. Каналообразующее оборудование должно было обеспечить передачу до 40 каналов OTU4 100G в частотной сетке 100GHz (емкость DWDM-линии — 4 Тбит/сек) по каждому из двух направлений: основному и резервному.

Сравнительные масштабы проекта

Для понимания масштабов временных и финансовых затрат, которые ожидали проект возведения Xelent-2, можно обратиться к другому проекту «Росэнергоатома» — строительству дата-центра в татарстанском городе Иннополис.

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После перезапуска тендера, ставшего формальным из-за выбора формата в пользу закупки у единственного поставщика, на строительство только первой очереди объекта было выделено 5,26 млрд руб. В справке организатора, которым стало созданное под проект АО «Атомдата-Иннополис», отмечается, что в этой сумме около 1,8 млрд руб. выделено на закупку оборудования.

В рамках завершения первой очереди проекта к 31 декабря 2023 г. должна быть введена в эксплуатацию 1 тыс. серверных стоек в первом из двух зданий ЦОДа. Вторая очередь проекта предполагает введение еще 1 тыс. стоек во втором здании.



