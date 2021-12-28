Ахмедов Бекзод


СОБЫТИЯ


28.12.2021 Швейцария присвоила взятки, которые выплатили «узбекской принцессе» МТС и «Билайн» 1
02.03.2020 Из-за проблем МТС Россия пыталась допросить руководство экс-хозяев «Мегафона» 1
25.03.2019 Американцы пошли войной на МТС из-за узбекской принцессы 2
11.03.2019 Как узбекская принцесса заставила МТС заплатить $420 млн 4
07.03.2019 США оштрафовали МТС на $850 миллионов 1
20.11.2018 МТС готовится заплатить штраф в 54 миллиарда за участие в коррупции 1
10.10.2017 Экс-босс МТС: «Узбекская принцесса» грозила убить и вымогала $50 млн 2
25.09.2017 Экс-руководству акционера «Мегафона» грозит уголовка за взятки «узбекской принцессе» 1
24.08.2017 Как топ-менеджер МТС из-за долгов продал 4G-частоты конкурентам 3
28.03.2017 МТС продала дочернего сотового оператора за $1 2
27.05.2016 Как «узбекская принцесса» продала 4G-частоты, принадлежащие МТС 1
11.04.2016 Власти США опубликовали компрометирующую переписку топ-менеджеров «Билайна» 1
11.03.2016 Как топ-менеджер МТС не дал своей компании поглотить конкурента 2
27.11.2015 МТС заподозрили в сливе компромата на TeliaSonera 1
02.04.2015 «Узбекская принцесса» получила более $1 млрд от «Билайна», МТС и «Альфа-групп» 3
01.08.2014 МТС возвращается в Узбекистан. Конфликт окончен 1
27.06.2014 После ссоры «узбекской принцессы» с отцом МТС разрешили вернуться в Узбекистан 1
22.05.2014 МТС возвращается в Узбекистан вследствие опалы «узбекской принцессы» 1
12.03.2014 Американские власти расследуют деятельность «Билайна» в Узбекистане 2
21.05.2013 Власти России отомстят за МТС 1
01.02.2013 Президент TeliaSonera ушел в отставку из-за связей с узбекской принцессой 1
09.01.2013 TeliaSonera призналась в сомнительных связях с топ-менеджером МТС 1
08.11.2012 Власти Узбекистана передумали разрушать бизнес МТС 1
02.11.2012 МТС и «Вымпелком» платили дань дочери президента Узбекистана 1
31.10.2012 Узбекская принцесса лишилась квартиры в центре Москвы после ссоры с МТС 2
24.10.2012 Дочь президента Узбекистана лишилась "взятки TeliaSonera" 2
16.10.2012 Сбежавшего топ-менеджера МТС обвинили в отмывании денег 1
28.09.2012 МТС наказали из-за пропавших миллионов «узбекской принцессы» 2
18.09.2012 МТС спасла топ-менеджеров, но потеряла имущество 1
04.09.2012 Всемирное GSM-лобби требует прекратить атаку на МТС 1
17.08.2012 США обещает Узбекистану проблемы из-за атак на МТС 1
14.08.2012 Власти требуют с МТС $1,2 млрд 2
23.07.2012 Жена топ-менеджера МТС просит защиты у Владимира Путина 1
17.07.2012 9 млн абонентов МТС остались без связи 1
17.07.2012 Узбекистан продолжает аресты топ-менеджеров МТС 1
16.07.2012 Топ-менеджеров МТС обвинили в создании преступной группировки 2
10.07.2012 МТС заставили отключить 256 незаконных базовых станций 1
02.07.2012 МТС обвинили в укрывательстве беглого топ-менеджера 1

Публикаций - 39, упоминаний - 56

Ахмедов Бекзод и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14916 38
UMS - Universal Mobile Systems - Уздунробита - Uzdunrobita - МТС-Узбекистан 111 38
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1051 29
UCell - Coscom - Узбекский оператор сотовой связи 93 22
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9333 18
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 818 16
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1878 10
Veon - Veon Uzbekistan - Веон узб - Билайн Узбекистан - Beeline Uzbekistan - Unitel - Daewoo Unitel 151 9
Uztelecom - Узтелеком - Узбектелеком - Узмобайл 55 5
Ooredoo QSC - Qtel Group - Qtelecom - Qatar Telecom 31 4
ICG - International Communication Group 18 3
Fintur 57 3
МегаФон 10258 3
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 3
Telia - TUH - TeliaSonera Uzbek Holdings 6 2
Альфа-Групп - Altimo - Buztel 31 2
Альфа-Групп - Altimo - Uzmacom - Узмаком 18 2
Rubicon Wireless Communication - Perfectum Mobile 13 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1418 1
Bitel - Бител - МобиКард - сотовый оператор Киргизии 101 1
Moldcell - оператор сотовой связи Молдавии 56 1
Mobiuz - UMS - Universal Mobile Systems 4 1
Скай Мобайл - Vimpelcom Kyrgyzstan - Билайн Кыргызстан - Beeline KG - ‎Sky Mobile - оператор сотовой связи Кыргызстана 77 1
East Telecom 6 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3212 1
Huawei 4379 1
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 759 1
К Телеком - Исеть Телеком 94 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1427 1
Takilant 52 22
Swisdorn 11 5
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 4
Колорит-Дизайн РА 2 2
Muddy Waters 7 2
Sanoat Qurilish Bank - Узпромстройбанк АКБ 3 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 542 2
Альфа-Групп 741 2
World Bank - ICSID - International Centre for Settlement of Investment Disputes - МЦУИС - Международный центр по урегулированию инвестиционных споров при Всемирном торговом банке 9 1
FinEx - Финэкс - Международная финансовая группа 5 1
Sumitomo Group - Sumitomo Corporation - Сумитомо Корпорэйшн - Сумитрейд 71 1
Swisdron 2 1
Rosen Law Firm 2 1
Westway Alliance 1 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 1
OCCRP - Organized Crime and Corruption Reporting Project - Центр по исследованию коррупции и организованной преступности - Организация по исследованию криминала и коррупции 6 1
ИНС - Институт национальной стратегии 31 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 268 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2776 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1969 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 290 1
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 88 28
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1638 10
Прокуратура Узбекистана 12 9
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 192 7
Правительство Республики Узбекистан - Минцифры Узбекистана - Министерство цифровых технологий Республики Узбекистан - Узбекское агентство связи и информации - УзАСИ - Узбекское агентство почты и телекоммуникаций 44 5
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 612 5
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1048 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5809 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 741 3
Международный арбитраж 31 2
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 79 2
Судебная власть - Judicial power 2438 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3502 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 447 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 745 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
U.S. Police - Органы правопорядка США - Правоохранительные органы США - Полиция США 39 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 54 1
ОДКБ - Организация Договора о коллективной безопасности 24 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1073 1
Федеральный совет Швейцарии - Органы государственной власти Швейцарская Конфедерация 25 1
Прокуратура Нидерландов 3 1
Правительство Швеции - Государственный совет Короля - органы государственной власти 40 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 340 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3592 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5304 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3143 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4860 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2291 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 262 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 641 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6463 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29124 34
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22232 17
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6760 7
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9622 6
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1633 4
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2301 3
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3952 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4885 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25719 2
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1839 2
Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 421 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32592 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74882 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2284 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5203 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5234 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 545 1
РРЛС - Радиорелейные линии связи - Радиорелейная связь - Radio relay systems 96 1
КДК-М ЭМС - контрольно-диагностический комплекс для испытаний технических средств по параметрам электромагнитной совместимости 7 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2278 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10579 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1157 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1099 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 541 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17368 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5369 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4499 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1299 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32271 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2591 1
Microsoft Windows BitLocker 940 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 255 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1919 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 836 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1902 1
Каримов Ислам 97 32
Каримова Гульнара 95 31
Авакян Гаянэ 52 22
Мадумаров Рустам 25 14
Даутов Радик 16 11
Nuberg Lars - Нуберг Ларс 28 7
Алимов Темирмалик 12 6
Кочубей Александр 6 5
Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 25 4
Мухамедов Алишер 6 4
Мирзамойдинов Азизилло 6 4
Дубовсков Андрей 89 3
Сабиров Шохрух 4 3
Рахимов Азиз 5 3
Евтушенков Владимир 213 3
Распопов Олег 15 2
Щуков Дмитрий 5 2
Шегай Андрей 2 2
Иргашев Рустам 2 2
Эргашев Алишер 3 2
Заикина Татьяна 2 2
Арипов Абдулла 4 2
Stetler Gunnar - Стетлер Гуннар 3 2
Цариковский Андрей 22 1
Назарбаев Нурсултан 85 1
Мадумаров Руслан 1 1
Мирзиев Шавкат - Мирзиёев Шавкат 8 1
Hedelius Patricia - Хеделиус Патриция 3 1
Поповский Александр 92 1
Кузьменко Валерия 62 1
Белковский Станислав 32 1
Кромский Дмитрий 28 1
Цой Сергей 3 1
Голдберг Инесса 1 1
Свиридов Олег 2 1
Ергашев Алишер 1 1
Leach Bobby - Лич Бобби 9 1
Иногамбаев Фарход 1 1
Mangeat Grégoire - Манжи Грегуара 1 1
Избасаров Агзам 1 1
Узбекистан - Республика 1916 38
Россия - РФ - Российская федерация 160085 32
Швеция - Королевство 3742 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53859 22
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2558 17
Финляндия - Финляндская Республика 3674 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14646 11
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 836 10
Нидерланды 3670 9
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 278 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46414 6
Евразия - Евразийский континент 636 4
Великобритания - Гибралтар 46 3
Турция - Турецкая республика 2526 3
Непал - Федеративная Демократическая Республика 146 2
США - Нью-Йорк штат 248 2
Казахстан - Республика 5901 2
Армения - Республика 2396 2
Норвегия - Королевство 1844 2
США - Нью-Йорк 3160 2
Франция - Французская Республика 8046 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 718 2
Великобритания - Виргинские Острова 245 2
Армения - Ереван 217 1
США - Нью-Йорк - Манхэттен 127 1
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 409 1
Босния и Герцеговина - Сараево 11 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18536 1
Европа 24764 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13654 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1188 1
Южная Корея - Республика 6920 1
Япония 13629 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3075 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1378 1
Израиль 2812 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 449 1
Нидерланды - Амстердам 624 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2741 1
Грузия 1300 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55626 31
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51771 22
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1841 21
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7978 19
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 670 8
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8470 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17582 8
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3744 7
Опцион 106 6
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6414 6
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3077 6
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3721 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1877 3
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 230 2
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1267 2
U.S. FCPA - The Foreign Corrupt Practices Act - Закон о коррупции за рубежом (США) - Акт о противодействию коррупции за рубежом 25 2
Фондовая биржа - Buyback - Обратный выкуп эмитентом собственных акций 137 2
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 938 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5376 2
Аудит - аудиторский услуги 3185 2
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1357 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6000 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6389 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11507 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4740 1
Бухгалтерия - Эскроу-счёт - escrow - специальный условный счёт, на котором учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления определённых обстоятельств или выполнения определённых обязательств 84 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1120 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7349 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4976 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6362 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3787 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2939 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7052 1
Аренда 2598 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8598 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2994 1
Газы - Природный газ - Natural gas - газопровод - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 233 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1485 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8302 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6560 1
WikiLeaks 120 5
УзМетроном - UzMetronom 5 4
РИА Новости 1007 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1096 2
Dagens Industri 11 1
Wikipedia - Википедия 610 1
FT - Financial Times 1269 1
УМЭД - Университет мировой экономики и дипломатии в Ташкенте 3 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

