Швейцария присвоила взятки, которые выплатили «узбекской принцессе» МТС и «Билайн»

Власти Швейцарии конфисковали $290 млн со счетов дочери бывшего президента Узбекистана Гульнары Каримовой, признанной виновной в получении взяток от МТС, «Вымпелкома» и TeliaSonera. При этом $130 млн будут переданы властям Узбекистана, а еще $70 млн возвращены самой Каримовой.

Швейцария конфисковала средства Гульнары Каримовой

Федеральный уголовный суд Швейцарии постановил конфисковать 270 млн швейцарских франков ($293 млн) со счетов в банках этой страны, открытых гибралтарским офшором Takilant. Конечным владельцем данного офшора (бенефициаром) является Гульнара Каримова, дочь бывшего президента страны Ислама Каримова.

В чем обвиняли Гульнару Каримову

Расследование в отношении Takilant началось в Швейцарии в 2012 г. Тогда на счетах этого офшора было заморожено 600 млн франков ($640 млн). Формальным владельцем Takilant значилась модельер Гаянэ Авакян, близкая подруга Каримовой. Внимание властей привлек тот факт, что платежи в адрес данного офшора осуществляли работавшие на тот в Узбекистане телекоммуникационные компании Vimpelcom (нынешнее название Veon, его российская «дочка» «Вымпелком» работает под брендом «Билайн») и шведско-финская TeliaSonera (нынешнее название Telia).

В расследовании фигурировал и Бекзод Ахмедов, возглавлявший принадлежавшего МТС узбекского сотового оператора «Уздунробита». Ахмедов долгое время был приближенным Каримовой, но в 2012 г. бежал в Россию из-за конфликта с ней. В 2018 г. суд Швейцарии признал Каримова и ряд лиц из ее окружения, в том числе одного неназванного родственника, виновными в отмывании денег.

Возврат части денег Узбекистану и самой Каримовой

В то же время, исходя из нынешнего решения швейцарского суда, Takilant будут возвращены $70 млн из ранее арестованных средств. Суд посчитал, что отсутствуют доказательства незаконного происхождения этих денег.

Гульнара Каримова, дочь бывшего Президента Узбекистана Ислама Каримова, куратор местного телекома

Позднее власти Швейцарии и Узбекистане договорились о передаче среднеазиатской стране $131 млн из средств, арестованных на счетах Takilant. При этом власти Швейцарии поставили условием возвращение средств «использование данных средств с целью улучшения условий жизни народа Узбекистана, в частности, в формате инвестирования средств в социально и экологически значимые проекты». При этом власти Узбекистана должны будут обеспечить прозрачный мониторинг порядка использования данных средств.

Реакция сторон

В министерстве юстиции Узбекистана отметила, что прокуратура Швейцарии имеет право обжаловать решение о возвращении Takilant $70 млн. При этом власти Узбекистана продолжают переговоры с властями Швейцарии и США о возврате остальных средств, конфискованных у Каримовой.

Со своей стороны, адвокат Каримовой Грегуара Манжи (Grégoire Mangeat), которого цитирует узбекская служба радио «Свобода» (признано в России иностранным агентом), называет решение суда «провалом Федеральной прокуратуры Швейцарии в ее попытке воспользоваться произвольным задержанием Каримовой в Узбекистане в течение нескольких лет, чтобы конфисковать все ее активы, значительная часть которых была возвращена».

Адвокат также отмечает, что швейцарский суд «отклонил все вынесенные в отношении Каримовой судебные приговоры из-за невозможности удостовериться в минимальном соблюдении основных прав его клиентки». Ранее адвокаты Каримовой добились в швейцарском суде признания ее легальным бенефициаром Takilant.

Как в мире расследовали связь Гульнары Каримовой с телекоммуникационными компаниями

В Швеции в 2012 г. также был наложен арест на счета Takilant на сумму 200 млн крон ($30 млн). В 2016 г. власти Нидерландов арестовали на счетах Takilant 300 млн евро ($330 млн) и принадлежащие этому оффшору 6% акций узбекского сотового оператора Coscom (принадлежал TeliaSonera, затем был продан узбекским властям, а сейчас принадлежит «Мегафону»).

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Позднее голландский суд постановил взыскать с Takilant штраф в размере $130 млн и конфисковать у него долю в Coscom. В 2018 г. власти Нидерландов оштрафовал и на 775 млн евро базирующейся в этой стране банк ING из-за того, что банк выполнял денежные переводы от Vimpelcom в пользу Takilant.

Самое серьезное расследование в отношении связей Каримовой с телекоммуникационными компаниями началось в 2015 г. в США. В общей сложности американские власти арестовали на счетах Каримовой $850 млн. По утверждению американских властей, структуры Каримовой получили взяток от работавших в Узбекистане телекоммуникационных компаний на общую сумму $890 млн, в том числе от МТС на сумму $380 млн, от Vimpelcom на $150 млн, от TeliaSonera на сумму $360 млн.

Гульнара Каримова в опале под домашним арестом

В рамках мировых соглашений с властями США Vimpelcom выплатил компенсацию из-за сотрудничества с Каримовой на сумму $795 млн, TeliaSonera на сумму $965 млн, МТС на сумму $850 млн.

Тяжелая судьба «узбекской принцессы»

Сама Гульнара Каримова еще в 2013 г. при жизни своего отца, оказалась в опале и попала под домашний арест. Под арестом оказались и ее приближенные, связанные с получением взяток от телекоммуникационных компаний – Рустам Мадумаров и упоминавшаяся Гаянэ Авакян. В 2015 г. Каримову приговорили к пяти годам ограничения свободы.

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В 2016 г. Ислам Каримов скончался, новым главой государства стал Шавкат Мирзиев. После этого Каримова снова оказалась под арестом и в 2017 г. получила второй приговор – 10 лет тюрьмы. Затем срок по данном делу заменил пятью годами ограничения свободы. В 2020 г. завершилось рассмотрение третьего дела в отношении Каримовой, на этот раз она была приговорена к 13 годам заключения.