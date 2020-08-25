Арестован ИТ-советник Госдумы, автор идеи государственного суперинтегратора

Бизнесмена Евгения Лифшица, входящего в экспертный совет при комитете Госдумы России по информатизации, обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и присвоении $1 млн. По решению суда он арестован и отправлен в следственный изолятор на два месяца. Лифшиц известен своей попыткой создать ИТ-интегратора на базе «Сколково» – он даже направил письмо Дмитрию Медведеву, представившись сотрудником технопарка и присвоив себе несуществующую должность.

Арест эксперта Госдумы

Глава сетевого издания «Агентство кибербезопасности» и участник экспертного совета при комитете Госдумы России по информатизации Евгений Лифшиц был арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Решение о задержании выдал Пресненский районный суд Москвы.

Согласно картотеке судебных дел, решение об аресте Евгения Лифшица приняла судья Катерина Кириченко. Дело за номером 3/1-0156/2020 было зарегистрировано 24 августа 2020 г., и его рассмотрение состоялось в этот же день.

Лифшиц отправлен в следственный изолятор до 22 октября 2020г.

По информации издания «Открытые медиа», 37-летнего ИТ-советника Госдумы обвиняют в нарушении ч.4 ст 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Это преступление наказывается лишением свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Чем провинился Лифшиц

Лифшица обвиняют в намерении украсть у своего знакомого сумму в размере $3 млн (223,2 млн руб. по курсу ЦБ на 25 августа 2020 г.). Как сообщила агентству РИА «Новости» пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая, эти деньги он хотел получить «в обмен на помощь» в закрытии уголовного дела.

Евгений Лифшиц арестован на два месяца

Согласно имеющейся информации, против знакомого Евгения Лифшица, имя которого не раскрывается, было заведено уголовное дело по статье об ограничении конкуренции (ст. 178 УК РФ). ИТ-эксперт Госдумы предложил ему помощь в закрытии дела и запросил за нее те самые $3 млн.

Лифшиц заверил знакомого, что в состоянии решить все проблемы, возникшие у его знакомого со Следственным департаментом МВД и ФСБ, и должен был получить первую часть своего «гонорара» – $1 млн. В назначенный срок знакомый передал Лифшицу сумму, из которой лишь $10 тыс. были настоящими.

ИТ-эксперт был задержан при передаче денег. По оценке следователей, Лифшиц намеревался присвоить сумму и не оказывать помощь своему знакомому.

Как Лифшиц обманул правительство

С главой «Агентств кибербезопасности» и его деятельностью в экспертном совете связана важная история. Как сообщал CNews, в начале декабря 2019 г. на стол бывшему премьер-министру России Дмитрию Медведеву легло письмо с идей создать на базе фонда «Сколково» ИТ-интегратора для госорганов, который в отличие от коммерческих структур смог бы в полной мере придерживаться политики импортозамещения.

Как выяснилось позже, автором письма Медведеву был сам Евгений Лифшиц. Он представился директором по стратегическому развитию технопарка «Сколково» и даже обратился к экс-премьеру с просьбой предоставить ему возможность доложить лично о предлагаемых инициативах. При всем этом Лифшиц никогда не работал в технопарке, более того, такой должности в «Сколково» никогда не существовало.

Лифшиц не стал отрицать эти факты. «Когда я подписывал и отправлял это письмо, шли только переговоры о моем трудоустройстве в “Сколково”. Официально я еще не был назначен на должность, которую указал в письме, а письмо не было согласовано с руководством “Сколково”», – сказал ИТ-эксперт Госдумы.

Отправку письма Лифшиц объяснил тем, что являлся «одним из основных идеологов» создания ИТ-интегратора. А написал письмо экс-премьеру, чтобы «ускорить запуск проекта и обсудить, какими мерами правительство может его поддержать». Но когда Медведев дал резолюцию на это письмо, и в «Сколково» поступили поручения проработать проект, переговоры о найме «прекратились, назначение пока не состоялось».

Еще одно не менее известное предложение Лифшица, высказанное им на посту ИТ-эксперта Госдумы – это идея по ужесточению ответственности за комментарии в интернете, озвученная в декабре 2019 г. Он настаивал на том, что наказание за написанное должны нести не ресурсы, где были опубликованы комментарии, а непосредственно их авторы. «Мое мнение, что все пользователи должны отвечать за те посты, которые публикуют. Это стало нормой, когда в соцсетях под любой новостью разжигаются конфликты. Есть пользователи, которые честно и откровенно пишут, что их не устраивает, а есть пользователи, которые из этого разжигают ненависть», – сказал Лифшиц радиостанции «Говорит Москва».

Бизнес-опыт Лифшица

По данным ресурса «Руспрофайл», на 25 августа 2020 г. Евгений Лифшиц был учредителем более чем десяти организаций. В список входит, в частности, зарегистрированное в Омске в июне 2013 г. ООО «Лансис» (уставный капитал 10 тыс. руб.), основной вид деятельности которого – это производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ.

Согласно информации с официального сайта компании, среди ее клиентов есть Минобороны России, «Ростелеком» «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» и другие связанные с государством предприятия. Лифшицу принадлежат 45% ООО «Лансис».

Уставный капитал большинства компаний, в число учредителей которых входит Лифшиц, не превышает 30 тыс. руб. Исключение составляют лишь ООО «Агентство Интеграций» (уставный капитал 100 тыс. руб., доля Лифшица 26%, регистрация в Москве в сентябре 2016 г., работает в сфере финансовых услуг и находится и процессе ликвидации) и ООО «Научно-технологический центр “Катафот”».

НТЦ «Катафот» зарегистрирован в Москве в январе 2003 г. Основной вид деятельности – оптовая неспециализированная торговля (код ОКВЭД 46.90), уставный капитал – 271,2 тыс. руб. Лифшиц удерживает 50-процентную долю в компании.

В дополнение к этому Лифшиц является руководителем автономной некоммерческой организации (АНО) «Информационно-консультационный центр по организации конкурсных процедур “Честный конкурс”». Она зарегистрирована в Москве, дата регистрации – август 2016 г., основное направление работы – деятельность в области права (код ОКВЭД 69.10).