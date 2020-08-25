Арестован ИТ-советник Госдумы, автор идеи государственного суперинтегратора
Бизнесмена Евгения Лифшица, входящего в экспертный совет при комитете Госдумы России по информатизации, обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и присвоении $1 млн. По решению суда он арестован и отправлен в следственный изолятор на два месяца. Лифшиц известен своей попыткой создать ИТ-интегратора на базе «Сколково» – он даже направил письмо Дмитрию Медведеву, представившись сотрудником технопарка и присвоив себе несуществующую должность.
Арест эксперта Госдумы
Глава сетевого издания «Агентство кибербезопасности» и участник экспертного совета при комитете Госдумы России по информатизации Евгений Лифшиц был арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Решение о задержании выдал Пресненский районный суд Москвы.
Согласно картотеке судебных дел, решение об аресте Евгения Лифшица приняла судья Катерина Кириченко. Дело за номером 3/1-0156/2020 было зарегистрировано 24 августа 2020 г., и его рассмотрение состоялось в этот же день.
Лифшиц отправлен в следственный изолятор до 22 октября 2020г.
По информации издания «Открытые медиа», 37-летнего ИТ-советника Госдумы обвиняют в нарушении ч.4 ст 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Это преступление наказывается лишением свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
Чем провинился Лифшиц
Лифшица обвиняют в намерении украсть у своего знакомого сумму в размере $3 млн (223,2 млн руб. по курсу ЦБ на 25 августа 2020 г.). Как сообщила агентству РИА «Новости» пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая, эти деньги он хотел получить «в обмен на помощь» в закрытии уголовного дела.
Согласно имеющейся информации, против знакомого Евгения Лифшица, имя которого не раскрывается, было заведено уголовное дело по статье об ограничении конкуренции (ст. 178 УК РФ). ИТ-эксперт Госдумы предложил ему помощь в закрытии дела и запросил за нее те самые $3 млн.
Лифшиц заверил знакомого, что в состоянии решить все проблемы, возникшие у его знакомого со Следственным департаментом МВД и ФСБ, и должен был получить первую часть своего «гонорара» – $1 млн. В назначенный срок знакомый передал Лифшицу сумму, из которой лишь $10 тыс. были настоящими.
ИТ-эксперт был задержан при передаче денег. По оценке следователей, Лифшиц намеревался присвоить сумму и не оказывать помощь своему знакомому.
Как Лифшиц обманул правительство
С главой «Агентств кибербезопасности» и его деятельностью в экспертном совете связана важная история. Как сообщал CNews, в начале декабря 2019 г. на стол бывшему премьер-министру России Дмитрию Медведеву легло письмо с идей создать на базе фонда «Сколково» ИТ-интегратора для госорганов, который в отличие от коммерческих структур смог бы в полной мере придерживаться политики импортозамещения.
Как выяснилось позже, автором письма Медведеву был сам Евгений Лифшиц. Он представился директором по стратегическому развитию технопарка «Сколково» и даже обратился к экс-премьеру с просьбой предоставить ему возможность доложить лично о предлагаемых инициативах. При всем этом Лифшиц никогда не работал в технопарке, более того, такой должности в «Сколково» никогда не существовало.
Лифшиц не стал отрицать эти факты. «Когда я подписывал и отправлял это письмо, шли только переговоры о моем трудоустройстве в “Сколково”. Официально я еще не был назначен на должность, которую указал в письме, а письмо не было согласовано с руководством “Сколково”», – сказал ИТ-эксперт Госдумы.
Отправку письма Лифшиц объяснил тем, что являлся «одним из основных идеологов» создания ИТ-интегратора. А написал письмо экс-премьеру, чтобы «ускорить запуск проекта и обсудить, какими мерами правительство может его поддержать». Но когда Медведев дал резолюцию на это письмо, и в «Сколково» поступили поручения проработать проект, переговоры о найме «прекратились, назначение пока не состоялось».
Еще одно не менее известное предложение Лифшица, высказанное им на посту ИТ-эксперта Госдумы – это идея по ужесточению ответственности за комментарии в интернете, озвученная в декабре 2019 г. Он настаивал на том, что наказание за написанное должны нести не ресурсы, где были опубликованы комментарии, а непосредственно их авторы. «Мое мнение, что все пользователи должны отвечать за те посты, которые публикуют. Это стало нормой, когда в соцсетях под любой новостью разжигаются конфликты. Есть пользователи, которые честно и откровенно пишут, что их не устраивает, а есть пользователи, которые из этого разжигают ненависть», – сказал Лифшиц радиостанции «Говорит Москва».
Бизнес-опыт Лифшица
По данным ресурса «Руспрофайл», на 25 августа 2020 г. Евгений Лифшиц был учредителем более чем десяти организаций. В список входит, в частности, зарегистрированное в Омске в июне 2013 г. ООО «Лансис» (уставный капитал 10 тыс. руб.), основной вид деятельности которого – это производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ.
Согласно информации с официального сайта компании, среди ее клиентов есть Минобороны России, «Ростелеком» «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» и другие связанные с государством предприятия. Лифшицу принадлежат 45% ООО «Лансис».
Уставный капитал большинства компаний, в число учредителей которых входит Лифшиц, не превышает 30 тыс. руб. Исключение составляют лишь ООО «Агентство Интеграций» (уставный капитал 100 тыс. руб., доля Лифшица 26%, регистрация в Москве в сентябре 2016 г., работает в сфере финансовых услуг и находится и процессе ликвидации) и ООО «Научно-технологический центр “Катафот”».
НТЦ «Катафот» зарегистрирован в Москве в январе 2003 г. Основной вид деятельности – оптовая неспециализированная торговля (код ОКВЭД 46.90), уставный капитал – 271,2 тыс. руб. Лифшиц удерживает 50-процентную долю в компании.
В дополнение к этому Лифшиц является руководителем автономной некоммерческой организации (АНО) «Информационно-консультационный центр по организации конкурсных процедур “Честный конкурс”». Она зарегистрирована в Москве, дата регистрации – август 2016 г., основное направление работы – деятельность в области права (код ОКВЭД 69.10).