Получите все материалы CNews по ключевому слову
Филиппов Даниил
УПОМИНАНИЯ
Филиппов Даниил и организации, системы, технологии, персоны:
|Колокольцев Владимир 42 2
|Салихов Темирлан 1 1
|Новичков Николай 1 1
|Краснов Игорь 22 1
|Оганесян Ашот 131 1
|Кипкаев Олег 1 1
|Володин Вячеслав 92 1
|Немкин Антон 43 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2052 1
|Ведомости 1128 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1379535, в очереди разбора - 738824.
Создано именных указателей - 181430.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.