Филиппов Даниил


УПОМИНАНИЯ


22.08.2025 ФСБ ликвидировала сеть узлов связи украинских мошеннических колл-центров 1
05.12.2024 Интернет-мошенники в 2024 г. отобрали у россиян более 150 миллиардов 1
08.10.2024 У россиян стали выманивать деньги по телефону и через интернет с помощью поддельных приказов ФСБ 1
04.09.2024 В России ущерб от ИT-преступлений достиг 99 миллиардов за полгода 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Филиппов Даниил и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2358 2
МегаФон 9526 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13617 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3020 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9017 1
Цифра ГК 2503 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7840 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3399 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 713 2
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 77 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1461 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12382 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2869 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3472 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 349 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5652 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3282 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5076 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5584 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30144 3
DeepFake - Дипфейки - методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте 199 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4163 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70180 2
Мобильное мошенничество - Телефонное мошенничество - Mobile Fraud - Phone Fraud - Телефонный терроризм 280 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3049 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2182 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13046 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8744 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13265 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25173 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 880 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5010 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28547 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21480 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4583 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7253 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54735 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16155 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8353 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6652 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4275 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25059 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9536 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12654 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7632 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11024 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1336 1
FreePik 1252 2
МВД РФ - Розыск-Магистраль ПТК - Программно-технический комплекс 3 1
DLBI - Data Leakage & Breach Intelligence - сервис поиска утечек и мониторинга даркнета - Мониторинг закрытых площадок в DarkNet на предмет утечек баз данных 54 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 850 1
Колокольцев Владимир 42 2
Салихов Темирлан 1 1
Новичков Николай 1 1
Краснов Игорь 22 1
Оганесян Ашот 131 1
Кипкаев Олег 1 1
Володин Вячеслав 92 1
Немкин Антон 43 1
Россия - РФ - Российская федерация 152273 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3090 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52914 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2845 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 796 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2947 3
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1783 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3621 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53638 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50079 2
Паспорт - Паспортные данные 2654 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 588 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1612 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 769 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 527 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19731 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7194 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6648 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6951 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2052 1
Ведомости 1128 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 507 1
