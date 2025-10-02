В Мах зарегистрировались более 40 млн пользователей

В Мах зарегистрировались более 40 млн пользователей. С момента запуска мессенджера пользователи совершили более 500 млн звонков и отправили более двух млрд сообщений. Об этом CNews сообщили представители Мах.

К тестированию каналов в Мах присоединилось более восьми тыс. авторов из «ВКонтакте», «Дзен», Telegram и «Одноклассников». Среди новых блогеров — актеры Сергей Безруков и Дмитрий Певцов, певицы Анна Семенович и Валерия, психолог и автор книг Татьяна Мужицкая, актрисы Ольга Дроздова и Зоя Бербер, продюсер Иосиф Пригожин и другие.

15 сентября Мах в пилотном режиме запустил возможность создания Цифрового ID — аналога бумажных документов, который позволяет подтверждать статус студента, многодетного родителя, а также возраст: например, при покупке товаров категории 18+.

Цифровой ID начали внедрять на кассах самообслуживания крупнейшие российские ритейлеры: «Пятерочка», «Магнит» и «Перекресток».

В сентябре 39 российских регионов запустили чат-боты МФЦ в национальном мессенджере. С помощью чат-бота можно узнать статус обращения, записаться на прием или получить дополнительную информацию об адресах, статистике приема и состоянии очереди в отделении.