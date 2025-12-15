Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187386
ИКТ 14510
Организации 11253
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3541
Системы 26517
Персоны 80950
География 2989
Статьи 1575
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2747
Мероприятия 878

Арбенина Диана


СОБЫТИЯ


15.12.2025 Читали фэнтези и смотрели кино с Прилучным: как развлекались жители Новосибирска в уходящем году 1
18.10.2024 МТС Live и «Т-Банк» заключили стратегическое партнерство в сфере онлайн-покупки билетов 1
03.10.2016 МТС объявил победителей второго сезона проекта «Поколение М» 1
27.06.2016 Музыкальный фестиваль-телемост MegafonLive возвращается 1
07.06.2016 Пять музыкальных сайтов «навечно» заблокированы из-за песен Сергея Лазарева 1
10.03.2016 Власти заблокировали Pleer.com 1
05.11.2015 Беспрецедентный иск: Американцы хотят наказать европейский интернет в Мосгорсуде 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Арбенина Диана и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14265 2
Cloudflare 131 2
Sony 6634 2
LeaseWeb 5 1
Meta Platforms - Facebook 4532 1
МегаФон 9918 1
RIPE NCC - Network Coordination Centre - Сетевой координационный центр 44 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - Тикетсклауд - TicketsCloud 25 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 271 3
Sony Music Entertainment 159 2
Чайф 5 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 50 1
WMG - Warner Music Group 209 1
Warner 535 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1375 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live 14 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2928 3
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 827 3
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 487 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 1
НФМИ - Национальная федерация музыкальной индустрии - НФПФ - Национальная федерация производителей фонограмм 20 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4204 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4352 2
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 636 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9725 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9612 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28952 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8808 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9396 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73351 1
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4150 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17127 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3108 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12279 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1767 1
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 107 3
Apple iPad 3939 1
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 116 1
Google YouTube - Видеохостинг 2889 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 251 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 649 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 90 1
Леонович Станислав 1 1
Вайнштейн Денис 1 1
Медведев Дмитрий 1662 1
Смольникова Мария 1 1
Бакши Александр 1 1
Гагарина Полина 13 1
Брусникина Марина 1 1
Гордин Игорь 1 1
Грачевский Борис 1 1
Аникина Татьяна 1 1
Грамматиков Владимир 1 1
Бронзит Константин 1 1
Башмаков Александр 15 1
Зубкова Виолетта 1 1
Шахрин Владимир 3 1
Лазарев Сергей 9 1
Агронов Леонид 5 1
Паршуто Юлия 1 1
Савичева Юлия 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 157045 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18597 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1709 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1210 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1116 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1595 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1693 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 890 1
Кипр - Республика 579 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1244 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 511 1
Черногория 128 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53471 1
Европа 24644 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45754 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4276 1
Россия - СФО - Новосибирск 4658 1
Нидерланды 3634 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2957 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4942 3
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 684 2
Рики ГК - Смешарики - анимационный сериал для детей 43 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55086 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15143 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10542 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 561 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51325 1
ВГИК - Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова 16 1
МТС - Поколение М - Поколение Маугли - творческий благотворительный проект 80 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 224 1
МегаФон - MegafonLive фестиваль 1 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407602, в очереди разбора - 732689.
Создано именных указателей - 187386.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще