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МТС запустила скоростной интернет еще на семи участках федеральной трассы «Сибирь» в Кузбассе

МТС расширила покрытие сети 4G на кузбасском сегменте федеральной трассы Р-255 «Сибирь». Голосовая связь и быстрый мобильный интернет стали доступны автопутешественникам еще на семи участках дороги в пяти районах Кузбасса. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Стабильный сигнал 4G сопровождает автомобилистов практически на всем пути через Топкинский муниципальный округ. Меньше зон без доступа к сети стало по дороге через Чебулинский, Мариинский, Тяжинский округа. Теперь пользоваться быстрым мобильным интернетом можно, в том числе, в районе поселка городского типа Итатский. Это последний населенный пункт перед границей Кемеровской области с Красноярским краем. Кроме того, сеть 4G заработала в Юргинском муниципальном округе на подъезде к деревне Мальцево – на участке трассы «Сибирь» Болотное-Томск.

Скорости мобильного интернета на трассе достаточно для работы онлайн навигаторов, загрузки карт, путеводителей и другого полезного в дороге контента. Автопутешественники и водители большегрузов могут оставаться на связи, а пассажиры – не скучать в пути.

«Весной прошлого года мы значительно расширили покрытие 4G вдоль кузбасского участка федеральной трассы “Сибирь”. Сейчас мы продолжаем эту работу с тем, чтобы на одной из ключевых для области и страны автодорог становилось все меньше белых пятен. Стабильная голосовая связь и мобильный интернет очень важны для комфортна и безопасности автомобилистов. В то же время цифровые сервисы становятся доступным жителям деревень и поселков, мимо которых проходит трассa”, – сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.

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Безопасность

В начале 2023 г. МТС также развернула новое покрытие 4G для пользователей автодороги регионального значения Тайга-Таловка-Вотиновка и жителей поселков Ровенский и Вотиновка (Кемеровский муниципальный округ).

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