МТС: каждый второй посетитель фестиваля «Динтотерра» приехал из другого региона

ПАО «МТС» с помощью геоаналитической платформы «ГеоЭффект» проанализировала посещаемость на научно-популярном фестивале «Дионотерра», который прошел в кузбасском селе Шестаково 24-30 июня 2024 г. Как выяснили эксперты, около половины посетителей приехали на фестиваль из других регионов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным Big Data МТС, в 2024 г. фестиваль посетили на 15% больше жителей других регионов, чем годом ранее. Так, более 25% гостей «Динотерры» – жители Новосибирской области. Кроме того, в топ регионов, откуда чаще всего приезжали на фестиваль – Москва и Московская область, Томская область, Красноярский край, Алтайский край. Пик посещаемости пришелся на викенд, когда на «Динотерре» выступали музыкальные хедлайнеры.

63% посетителей составили мужчины 35-44 лет и 37% – женщины того же возраста. Большинство приехали на «Динотерру» с детьми. Примерно в половине случаев гости из других регионов задерживались в Шестаково в среднем на два дня.

«Анализ Big Data, обезличенных агрегированных данных, помогает объективно оценить посещаемость бесплатных массовых мероприятий и составить демографический портрет гостя. На основе этих выводов можно вносить изменения в организацию работы фестиваля на следующий год. Мы видим, что популярность «Динотерры» растет. И, конечно, выступления артистов, шествие динозавров, шоу дронов и другие яркие моменты фестиваля посетители хотят запечатлеть на видео и тут же им поделиться. Чтобы пользователям не было тесно в сети, мы ускорили в Шестаково мобильный интернет. Причем базовая станция 4G МТС работает здесь не только на время фестиваля, а постоянно. Местные жители, палеонтологи, работающие на раскопках, сотрудники музея и туристы могут оставаться на связи на высоких скоростях», – сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.

Фестиваль «Динотерра» проходит в селе Шестаково Чебулинского района третий год подряд. Место стало туристическим благодаря важным палеонтологическим находкам. В частотности, в Шестаково обнаружен полный скелет нового вида динозавра – пситтакозавра сибирского, который обитал на территории современного Кузбасса 130-100 млн лет назад. На месте действующего раскопа Шестаково-3 работает музей под открытым небом, куда организовывают экскурсии.