Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188372
ИКТ 14579
Организации 11296
Ведомства 1495
Ассоциации 1076
Технологии 3543
Системы 26527
Персоны 81443
География 2996
Статьи 1573
Пресса 1268
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2750
Мероприятия 877

Ротек НПП Прана Система прогностики состояния оборудования

Ротек НПП - Прана - Система прогностики состояния оборудования

Программно-аппаратный комплекс ПРАНА – индустриальное IoT-решение выявляющее дефекты в работе промышленного оборудования за 2-3 месяца до возможной неполадки. Система объединяет методы статистического анализа и физического моделирования, инструменты работы с большими данными и технологии машинного обучения. К комплексу ПРАНА подключено более 3.2 ГВт генерирующих мощностей. Суммарная стоимость подключенного оборудования около 5 млрд. долларов США.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


29.12.2025 Чиновники поспорили, нужно ли энергетикам самим заниматься импортозамещением ПО 1
24.08.2022 Сибирская генерирующая компания впервые внедряет систему предиктивной аналитики на своих электростанциях 1
11.04.2022 РОТЕК поставил Архангельскому целлюлозно-бумажному комбинату новую цифровизированную паровую турбину. Завершены гарантийные испытания 2
21.02.2022 Система прогностики ПРАНА совершенствует защиту от киберугроз с помощью Газинформсервиса 4
06.07.2021 Group-IB и «Ротек» объявили о сотрудничестве для защиты объектов КИИ от технологических рисков и киберугроз 1
08.02.2021 Система предиктивной аналитики «ПРАНА» переходит на СУБД «Яндекс ClickHouse» 1
24.12.2019 «Русгидро» внедряет систему предиктивной аналитики «ПРАНА» 1
08.11.2019 «Россети» внедряют предиктивную аналитику в работу электросетевого комплекса 2
05.09.2017 «Ренова» создала управляющую компанию «Цифра» для работы в сфере промышленного интернета 1
03.04.2017 Система прогностики «Прана» включена в Реестр отечественного ПО 1

Публикаций - 10, упоминаний - 15

Ротек НПП и организации, системы, технологии, персоны:

Ротек НПП - Ротек Диджитал Солюшнс - Rotec Digital Solutions 30 8
TietoEVRY - TietoEnator - ТиетоЭнатор - Tieto Kont 35 1
Siemens AG - Siemens Group 2630 1
Yandex - Яндекс 8512 1
SAP CIS - САП СНГ 864 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 810 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 325 1
Schneider Electric 591 1
Honeywell 294 1
McKinsey & Company Int 272 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 456 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 311 1
Emerson 85 1
Газинформсервис - ГИС 418 1
УТЗ - Ротек АО 3 3
Colonial Pipeline 34 1
Ростех - ОДК Пермские моторы - Пермский моторный завод, ПМЗ - Редуктор-ПМ - Авиационные редуктора и трансмиссии – Пермские моторы 27 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 655 1
Глазовские электрические сети 1 1
СУЭК СГК - Кузбассэнерго - Беловская ГРЭС 8 1
АЦБК - Архангельский ЦБК - Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат 5 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 350 1
РусГидро - Якутскэнерго - Якутская ГРЭС - Якутская ТЭЦ - Сахаэнерго 17 1
Ростех - Вертолеты России 175 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 247 1
Силовые машины 143 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 1
Цифра ГК - Станкосервис ИЦ - Производственное предприятие 7 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 316 1
Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания - Удмуртэнерго - Владимирэнерго - Калугаэнерго - Кировэнерго 52 1
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС 41 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 199 1
НЭК - Мосэлектрощит - УТЗ - Уральский турбинный завод 5 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2177 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3259 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4947 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3545 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12911 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9787 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73480 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14900 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 3
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1565 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31850 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6167 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34046 2
Силовое оборудование - Турбина - конденсационные и теплофикационные турбины - лопаточная машина - паровые турбины для энергоблоков - судовые турбины для кораблей с атомной энергоустановкой 78 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network - ЕВСПД - Единая ведомственная сеть передачи данных 756 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1491 1
RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 449 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2824 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1203 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1142 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 622 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1009 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4694 1
Транспорт - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 677 1
MedTech - Здравоохранение - Протезирование - Prosthetics - БиоМЭМС - Биомедицинские микроэлектромеханические системы - Бионика, Bionic - бионические модели - Эндопротезирование 262 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1135 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18358 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2881 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7032 1
ISO/IEC 27001 - ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 392 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 951 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12017 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10134 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4498 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27176 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7427 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31985 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1446 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 768 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 668 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2633 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3553 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1745 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2244 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 204 1
F6 - F.A.C.C.T. TI&A - F.A.C.C.T. Threat Intelligence & Attribution 71 1
F6 - F.A.C.C.T. THF - F.A.C.C.T. Threat Hunting Framework - F.A.C.C.T. THI - F.A.C.C.T. Threat Hunting Intelligence 17 1
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 82 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5191 1
Microsoft Windows BitLocker 938 1
Лифшиц Михаил 5 3
Куканов Александр 19 1
Чуранов Василий 11 1
Трудоношин Игорь 1 1
Никифоров Николай 1136 1
Богачев Игорь 182 1
Сачков Илья 125 1
Viljakainen Pekka - Вильякайнен Пекка 19 1
Растопшин Павел 47 1
Пустарнаков Роман 52 1
Маковский Игорь 9 1
Ливинский Павел 10 1
Завальный Павел 2 1
Панасюк Иван 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 157481 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53496 2
Россия - СФО - Кемеровская область - Белово 36 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Новодвинск 32 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4101 1
Индия - Bharat 5709 1
Европа 24654 1
Азия - Азиатский регион 5753 1
Израиль 2785 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 514 1
Казахстан - Республика 5814 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1453 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2683 1
Россия - СФО - Кемеровская область 997 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3192 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 886 1
Финляндия - Финляндская Республика 3658 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 523 1
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 149 1
Энергетика - Energy - Energetically 5529 4
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1357 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1740 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2018 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Гидроэнергетика - Hydropower - ГРЭС - гидроэлектростанции - гидроэнергетическая технология - hydroelectric power plants 56 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 690 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4379 1
Геология - Вечная мерзлота - многолетняя мерзлота - многолетняя криолитозона - многолетне-мёрзлые породы - permafrost 97 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1004 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10354 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6337 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3165 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6257 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4675 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 930 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4417 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1538 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 53 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411400, в очереди разбора - 730598.
Создано именных указателей - 188372.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI WATCH Ultimate 2: ультимативные флагманские часы

Обзор робота-пылесоса TROUVER E30 Aqua: технологичный помощник в мире чистоты

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще