Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ротек НПП Прана Система прогностики состояния оборудования
Программно-аппаратный комплекс ПРАНА – индустриальное IoT-решение выявляющее дефекты в работе промышленного оборудования за 2-3 месяца до возможной неполадки. Система объединяет методы статистического анализа и физического моделирования, инструменты работы с большими данными и технологии машинного обучения. К комплексу ПРАНА подключено более 3.2 ГВт генерирующих мощностей. Суммарная стоимость подключенного оборудования около 5 млрд. долларов США.
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
Ротек НПП и организации, системы, технологии, персоны:
|Лифшиц Михаил 5 3
|Куканов Александр 19 1
|Чуранов Василий 11 1
|Трудоношин Игорь 1 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Богачев Игорь 182 1
|Сачков Илья 125 1
|Viljakainen Pekka - Вильякайнен Пекка 19 1
|Растопшин Павел 47 1
|Пустарнаков Роман 52 1
|Маковский Игорь 9 1
|Ливинский Павел 10 1
|Завальный Павел 2 1
|Панасюк Иван 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411400, в очереди разбора - 730598.
Создано именных указателей - 188372.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.