Ротек НПП - Прана - Система прогностики состояния оборудования

Программно-аппаратный комплекс ПРАНА – индустриальное IoT-решение выявляющее дефекты в работе промышленного оборудования за 2-3 месяца до возможной неполадки. Система объединяет методы статистического анализа и физического моделирования, инструменты работы с большими данными и технологии машинного обучения. К комплексу ПРАНА подключено более 3.2 ГВт генерирующих мощностей. Суммарная стоимость подключенного оборудования около 5 млрд. долларов США.