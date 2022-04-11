РОТЕК поставил Архангельскому целлюлозно-бумажному комбинату новую цифровизированную паровую турбину. Завершены гарантийные испытания

На ТЭС-1 Архангельского целлюлозно-бумажного комбината (АЦБК) завершены гарантийные испытания нового энергоблока, в состав которого входит турбина ПТ-60-8,9/1,9 производства Уральского турбинного завода (УТЗ). Об этом CNews сообщили представители РОТЕК.

Специалисты РОТЕК и УТЗ, совместно с инженерами АЦБК, провели гарантийные испытания турбоагрегата мощностью 60 МВт, которые прошли без сбоев.

Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат реализует программу модернизации энергетической системы предприятия. Первым шагом стала замена турбоагрегата мощностью 60 МВт на ТЭС-1. На втором этапе планируется замена турбоагрегата №6 мощностью 30 МВт.

Поставленная РОТЕК турбина ПТ-60-8,9/1,9 относится к новому поколению турбин, она выполнена в двух цилиндрах и укомплектована новейшей системой автоматического управления. Новая седьмая турбина пришла на смену прежней «семерке», отработавшей свой ресурс. С вводом в эксплуатацию 60-мегаваттного турбоагрегата № 7 установленная мощность первой теплоэлектростанции АЦБК возрастет до 182 МВт.

Новый агрегат, вместо ранее используемого водородного, имеет воздушное охлаждение, что гораздо более пожаробезопасно. Турбина «с завода» подключена к программно-аппаратному комплексу предиктивной аналитики и удаленного мониторинга Система «ПРАНА». Созданная в АО «РОТЕК» Система выявляет дефекты за 2-3 месяца до того, как они могут привести к аварийной ситуации, а также дает возможность контролировать техническое состояния оборудования, действия эксплуатационного персонала и подрядчиков, что снижает затраты на его ремонт.

Особенностью данного проекта является и то, что реконструкция энергоблока была выполнена в действующем машзале, между работающими турбоагрегатами №6 и №8. Стоимость основного и вспомогательного оборудования, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ составила 2 миллиарда рублей.

Напомним, ТЭС-1 обеспечивает теплом и электроэнергией не только производство, но и жилой сектор г. Новодвинска. Поэтапное обновление турбинного цеха ТЭС-1 АЦБК – одна из важнейших задач технической модернизации предприятия.

Так же стоит отметить, что сотрудничество РОТЕК и АЦБК не ограничивается поставкой и вводом в строй основного энергетического оборудования. Усилия и инвестиции Архангельского комбината по снижению воздействия на окружающую среду, кроме перевода энергетических мощностей с твердого топлива на газ, также включают модернизацию очистных сооружений, проект реконструкции которых делает РОТЕК.

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Архангельский ЦБК специализируется на производстве картона и товарной целлюлозы.

АО «РОТЕК» – компания, специализирующаяся на проектировании и возведении «под ключ» сложных технологических и инфраструктурных объектов, разработке и промышленной эксплуатации программно-аппаратного комплекса прогностики состояния и мониторинга промышленного оборудования «ПРАНА», разработке и производстве компонентов для авиационной промышленности и энергетического машиностроения, высокоэффективных систем хранения и накопления энергии на основе суперконденсаторов, изготовлении, модернизации и обслуживании основного энергетического оборудования.