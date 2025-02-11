Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 168375
ИКТ 13093
Организации 10271
Ведомства 1445
Ассоциации 970
Технологии 3387
Системы 25076
Персоны 71852
География 2738
Статьи 1507
Пресса 1182
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2567
Мероприятия 843

Россия ПФО Кировская область Вятские Поляны

Россия - ПФО - Кировская область - Вятские Поляны


11.02.2025 МТС разогнала мобильный интернет для 650 тыс. кировчан 1
07.11.2024 «МегаФон» увеличил покрытие сети 4G вдоль транспортных артерий Кировской области 1
28.08.2024 МТС прокачала сеть еще в 146 населенных пунктах Кировской области 1
15.04.2024 МТС в Кировской области открыла свои магазины для домашних животных 1
15.03.2024 МТС обеспечила LTE 43 малых населённых пункта в Кировской области 1
01.11.2023 МТС прокачала сеть в Кирове и малых населенных пунктах области 1
11.09.2023 «Мегафон» помогает сохранять леса Кировской области 1
13.06.2023 На автотрассах Кировской области увеличили 4G-покрытие 1
11.04.2023 «Мегафон» ускорил интернет для садоводов Кировской области 2
18.08.2016 МТС «перевела» на LTE-скорости более половины жителей Вятского края 1
25.01.2016 «ТТК-Нижний Новгород» подключил к интернету 57 тыс. жителей малых городов 2
27.10.2015 МТС улучшила качество связи в населенных пунктах Кировской области 1
16.07.2015 МТС за год увеличила количество базовых станций в Кировской области в 1,5 раза 1
22.04.2014 «Билайн» улучшает качество связи и расширяет зону покрытия сети в Кировской области 1
27.01.2014 «Эссен-Логистик» перешел на электронный архив «Этлас» 1
27.09.2013 «Билайн» развернул бесплатный Wi-Fi в четырех городах Кировской области 1
13.05.2013 ТТК вышел на рынок услуг связи в Вятских Полянах Кировской области 2
13.09.2011 Объем мобильного интернет-трафика МТС в Кировской области за год увеличился в 10 раз 1
24.03.2011 Инвестиции МТС в развитие телеком-инфраструктуры Кировской области в 2011-2012 гг. составят 800 млн руб. 1
29.10.2010 Новый супермаркет «Вятско-Полянское Райпо» автоматизирован на базе решения «Астор» 1

Публикаций - 20, упоминаний - 23

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12700 9
МегаФон 8901 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8760 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2043 2
ВымпелКом - Билайн Приволжский регион 59 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1484 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1010 1
Этлас Софт - Atlas Soft 121 1
Астор ВЦ 110 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 467 1
Восход ФГБУ НИИ 644 1
Вятско-Полянское Райпо 1 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 89 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Дороничи АПХ - Агропромышленный холдинг 3 1
Правительство Кировской области 20 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1380 1
Союз художников России 5 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7724 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66446 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50770 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8227 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15972 5
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6459 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27917 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20697 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9385 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3440 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8044 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12066 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7025 3
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24530 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2922 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7399 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5289 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5794 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4679 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3993 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 999 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13958 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21220 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10550 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2541 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11178 2
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3266 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10795 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1464 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12562 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13579 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15777 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3763 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5738 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24226 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6597 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14420 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30859 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 306 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5219 2
Этлас Софт - Этлас ЭДО - Этлас СЭД 144 1
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 78 1
МТС Мобильная библиотека 41 1
МТС 3G-сеть 116 1
Астор Ваш магазин 13 1
Быков Алексей 38 4
Исаев Максим 55 3
Женихов Алексей 38 3
Кузнецов Александр 123 1
Пучков Антон 33 1
Поповский Александр 90 1
Белых Никита 10 1
Тетерин Андрей 2 1
Яндубаев Сергей 1 1
Максимов Александр 22 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 586 18
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 459 14
Россия - ПФО - Кировская область - Кирово-Чепецк 38 10
Россия - РФ - Российская федерация 144973 7
Россия - ПФО - Кировская область - Слободской район - Слободской 11 6
Россия - ПФО - Кировская область - Верхнекамский район - Кирс 12 4
Россия - ПФО - Кировская область - Вятский край - Вятка 36 3
Россия - ПФО - Кировская область - Мурыгино 5 3
Россия - ПФО - Кировская область - Омутнинск 7 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3114 2
Беларусь - Белоруссия 5686 2
Россия - ПФО - Кировская область 71 2
Россия - ПФО - Кировская область - Опаринский район - Опарино 9 2
Россия - ПФО - Кировская область - Мурашинское городское поселение - Мураши 11 2
Россия - ПФО - Кировская область - Кикнурский район - Кикнур 4 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2918 1
Армения - Республика 2289 1
Россия - УФО - Свердловская область 1504 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2427 1
Россия - ПФО - Самарская область 1317 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1887 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1453 1
Россия - ПФО - Саратовская область 733 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 614 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 815 1
Россия - СЗФО - Псковская область 632 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 170 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 489 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 608 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 357 1
Россия - ПФО - Татарстан - Альметьевск 113 1
Россия - ПФО - Татарстан - Нижнекамск 126 1
Россия - ПФО - Татарстан - Зеленодольский район - Зеленодольск 65 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 159 1
Россия - ПФО - Татарстан - Бугульма 31 1
Россия - Калинино 11 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Ильиногорск 4 1
Россия - ПФО - Татарстан - Азнакаевский район - Азнакаево 20 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Богородский район - Богородск 51 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Муромский район - Муром 47 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18599 4
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2948 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24191 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9987 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5858 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2397 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8712 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2132 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6263 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6413 1
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 126 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5987 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51257 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5142 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29198 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16350 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5387 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5671 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2600 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2395 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1181 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1208 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1883 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 604 1
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 61 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1340026, в очереди разбора - 769294.
Создано именных указателей - 168375.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 14 февраля: выбор ZOOM

Лучшие 65-дюймовые телевизоры 4K Smart TV начала 2025 года: выбор ZOOM

Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной
Показать еще