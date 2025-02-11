Россия ПФО Кировская область Вятские Поляны
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Вятско-Полянское Райпо 1 1
|Красная Роза - бизнес-центр Москва 89 1
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
|Дороничи АПХ - Агропромышленный холдинг 3 1
|Быков Алексей 38 4
|Исаев Максим 55 3
|Женихов Алексей 38 3
|Кузнецов Александр 123 1
|Пучков Антон 33 1
|Поповский Александр 90 1
|Белых Никита 10 1
|Тетерин Андрей 2 1
|Яндубаев Сергей 1 1
|Максимов Александр 22 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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