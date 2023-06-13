Разделы

Телеком Мобильная связь
|

На автотрассах Кировской области увеличили 4G-покрытие

На двух региональных автодорогах Кировской области значительно улучшено покрытие сети 4G. «Мегафон» запустил новые базовые станции вдоль трасс в направлении Кирово-Чепецка и Вятских Полян. Теперь автовладельцы, садоводы, пассажиры общественного транспорта и жители ближайших населенных пунктов смогут пользоваться современными телеком-услугами. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Объекты связи запущены в деревнях Дресвяново и Кобели. Населенные пункты расположены вдоль автотрасс, которыми ежедневно пользуются тысячи жителей и гостей региона. Автомобилисты будут на связи и смогут пользоваться онлайн-картами на этих участках дорог. Также улучшено 4G-покрытие в пригороде Кирова в деревне Богородская для жителей частного сектора, садоводов и владельцев коттеджей.

«Устойчивый сигнал и мобильный интернет на автотрассах позволяет связаться с родными, сообщить как проходит поездка, узнать, где находятся ближайшие кафе и заправки, занять детей во время путешествия аудиокнигой или просмотром мультфильмов, а также обеспечить безопасность поездки. Мы выбираем оптимальные места для строительства новых базовых станций, чтобы обеспечить максимальное покрытие ближайших населенных пунктов и прилегающих к ним участков автодорог», – отметил директор «Мегафона» в Кировской области Алексей Женихов.

За год оператор увеличил число локаций вдоль транспортных артерий региона, где доступны высокие скорости мобильного интернета. Ранее специалисты компании расширили зону покрытия вдоль Транссибирской магистрали в районе поселка Зеленый, на участке железной дороги Киров – Стрижи при подъезде к столице региона, улучшили сигнал на федеральной трассе Р-176 «Вятка» около города Яранска, сел Вишкиль и Боровка, а также на региональной автотрассе Киров – Советск в районе села Мякиши.

Алексей Кузнецов, МТС RED: Деятельность хакеров в отношении России стала декриминализированной
бизнес

***

«Мегафон» – всероссийский оператор связи Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4000 салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти отняли у жителей Сочи мобильный интернет. Город вернулся в эпоху 2G

В России блокируют VPN. Проблема массовая, решения пока нет

«Дочка» Роскомназдора устроит тотальный контроль над сотовыми операторами. Россиянам расскажут об истинном качестве сотовой связи, которая стремительно дорожает

Россия сделает ставку на древний тип связи, чтобы сеть ловила повсюду

Россияне вводят санкции против своих мобильных операторов в ответ на рост тарифов. В стране массовый отказ от мобильного интернета в пользу Wi-Fi

Операторов связи оштрафуют на миллиарды за отказ помогать спецслужбам

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие умные обогреватели: выбор ZOOM

10 главных мифов об электромобилях

6 способов нагреть воду, когда отключили горячее водоснабжение

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: в чем разница между открытым и глубоким космосом

Самый маленький в мире светодиод превращает обычную мобильную камеру в микроскоп

Археологи обнаружили самые древние чертежи — им около 8000 лет
Показать еще