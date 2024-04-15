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Ритейл Розница
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МТС в Кировской области открыла свои магазины для домашних животных

ПАО «МТС» сообщает о внедрении pet-friendly концепции в своих розничных магазинах в Кировской области. Теперь клиенты смогут посещать магазины МТС уличного формата со своими домашними питомцами. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Концепция pet-friendly в розничной сети МТС действует в уличных магазинах Кировской области, а именно в Кирове, Кирово-Чепецке, Омутнинске, Вятских Полянах, Слободском, Яранске, Оричах. Салоны оформлены специальными стикерами с собакой на двери. Для владельцев животных нет ограничений: в магазин можно входить с собаками любого размера, кошками и другими домашними животными.

«Мы понимаем насколько важно владельцам домашних питомцев не ограничивать посещение необходимых магазинов с четвероногими друзьями, поэтому мы внедрили pet-friendly концепцию в 1500 салонах МТС по всей России, в том числе в Кирове и области. Максимальный комфорт наших клиентов во всём – одна из приоритетных задач для компании», - сказал директор филиала МТС в Кировской области Алексей Быков.

По данным Всероссийской переписи домашних животных, проведенной в 2023 г., численность домашних питомцев в стране за три года выросла на 11%. Домашних животных в России имеют 56% семей. В прирост популяции домашних животных наибольший вклад вносят города с населением менее 500 тыс. жителей. Здесь кошка и собака есть у 57% семей, тогда как, например, в городах-миллионниках питомцев имеют 46% домохозяйств, а в Москве — 42%.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.

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