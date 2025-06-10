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Россия ПФО Кировская область Уржумский район Уржум
УПОМИНАНИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13291 6
|МегаФон 9323 5
|Восход ФГБУ НИИ 658 1
|Красная Роза - бизнес-центр Москва 95 1
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
|Дороничи АПХ - Агропромышленный холдинг 5 1
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5465 3
|МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 311 2
|МТС Мобильная библиотека 41 1
|Быков Алексей 45 4
|Максимов Александр 30 3
|Сухих Алексей 8 3
|Исаев Максим 55 2
|Соколов Александр 43 1
|Кузнецов Александр 132 1
|Женихов Алексей 47 1
|Тетерин Андрей 2 1
|Яндубаев Сергей 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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