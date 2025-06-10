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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ПФО Кировская область Уржумский район Уржум

Россия - ПФО - Кировская область - Уржумский район - Уржум

УПОМИНАНИЯ


10.06.2025 «МегаФон» увеличил радиус действия сети 4G в Кировской области 1
17.03.2025 МТС обеспечит связью и интернетом еще почти пять тысяч кировчан 1
11.02.2025 МТС разогнала мобильный интернет для 650 тыс. кировчан 1
05.02.2025 «МегаФон» увеличил территорию 4G-покрытия в месте вдохновения художника Васнецова 1
09.12.2024 «МегаФон» впервые обеспечил 13 кировских поселений связью и мобильным интернетом 1
28.08.2024 МТС прокачала сеть еще в 146 населенных пунктах Кировской области 1
03.07.2024 В 13 кировских селах и деревнях впервые появится мобильная связь и интернет 1
15.03.2024 МТС обеспечила LTE 43 малых населённых пункта в Кировской области 1
11.09.2023 «Мегафон» помогает сохранять леса Кировской области 1
27.10.2015 МТС улучшила качество связи в населенных пунктах Кировской области 1
16.07.2015 МТС за год увеличила количество базовых станций в Кировской области в 1,5 раза 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13291 6
МегаФон 9323 5
Восход ФГБУ НИИ 658 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 95 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Дороничи АПХ - Агропромышленный холдинг 5 1
Правительство Кировской области 21 2
Союз художников России 5 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8163 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68477 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53197 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8676 6
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3691 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21177 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6553 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8395 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7519 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10836 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28309 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13848 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7521 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16433 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4735 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1516 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12424 2
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1032 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24952 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10939 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15125 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16269 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6130 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4010 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9472 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20911 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4166 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7844 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1873 1
Здравоохранение - ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 144 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2238 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3281 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2129 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3824 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2973 1
Видеокамера - Camcorder 2293 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1534 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2962 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5465 3
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 311 2
МТС Мобильная библиотека 41 1
Быков Алексей 45 4
Максимов Александр 30 3
Сухих Алексей 8 3
Исаев Максим 55 2
Соколов Александр 43 1
Кузнецов Александр 132 1
Женихов Алексей 47 1
Тетерин Андрей 2 1
Яндубаев Сергей 1 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 611 10
Россия - ПФО - Кировская область - Слободской район - Слободской 13 6
Россия - ПФО - Кировская область - Вятские Поляны 23 6
Россия - ПФО - Кировская область - Мурашинское городское поселение - Мураши 11 6
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 474 5
Россия - ПФО - Кировская область - Верхнекамский район - Кирс 14 5
Россия - РФ - Российская федерация 149593 3
Россия - ПФО - Кировская область - Мурыгино 5 3
Россия - ПФО - Кировская область - Опаринский район - Опарино 10 3
Россия - ПФО - Кировская область - Омутнинск 13 3
Россия - ПФО - Кировская область - Кикнурский район - Кикнур 4 3
Россия - ПФО - Кировская область - Кирово-Чепецк 39 3
Россия - СЗФО - Республика Коми 772 2
Россия - ПФО - Кировская область - Вятский край - Вятка 38 2
Россия - ЦФО - Орловская область 338 1
Земля - планета Солнечной системы 10476 1
Россия - УФО - Свердловская область 1595 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2531 1
Россия - ПФО - Самарская область 1383 1
Россия - ПФО - Саратовская область 764 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 640 1
Россия - СЗФО - Псковская область 647 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 506 1
Россия - ПФО - Кировская область 72 1
Россия - Калинино 11 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Богородский район - Богородск 53 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3060 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9107 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19299 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2188 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52775 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10204 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30297 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4147 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24848 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5120 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2947 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16752 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6591 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5770 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2697 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1248 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10210 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1382 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2790 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 651 2
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 73 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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