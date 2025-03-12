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«МегаФон» увеличил 4G-покрытие для сельчан Удмуртии

«МегаФон» увеличил покрытие сети четвертого поколения в селах и деревнях Удмуртии, где в совокупности проживает около 2 тыс. человек. Теперь жители смогут пользоваться мобильным интернетом на большей территории населенных пунктов, а скорость передачи данных будет достигать 45 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В Удмуртии около 45% мобильного трафика генерируется за пределами городов. Жители небольших населенных пунктов все чаще пользуются современными цифровыми сервисами для решения бытовых вопросов, получения образовательных услуг, организации досуга. Чтобы обеспечить более широкое распространение сигнала связи, техническая служба оператора запустила дополнительный низкочастотный слой сети. Такой подход позволяет оперативно увеличить территорию предоставления мобильного интернета.

Новое покрытие появилось в деревне Старые Быги. Здесь проходит Международный фестиваль национальной кухни «Быг-Быг». Гости мероприятия погружаются в финно-угорскую культуру, пробуют блюда по удмуртским, ненецким, марийским и другим рецептам, играют в народные игры, участвуют в различных мастер-классах для взрослых и детей.

Зона уверенного сигнала увеличилась на станции Люга. Через этот населенный пункт проходят электрички из Ижевска до Вятских Полян и поезда в Казань. Теперь пассажиры, проезжающие этот участок дороги, смогут пользоваться онлайн-сервисами.

Инженеры «МегаФона» также провели модернизацию сети в деревнях Гожня, Сям-Какси, Чистостем и селе Поломское.

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«Мы видим, что динамика роста мобильного трафика в сельской местности выше, чем в городах – в прошлом месяце отрыв составил почти 10%. Именно потому наши усилия направлены на расширение территории сети четвертого поколения в районах Удмуртии, чтобы жители могли пользоваться порталом «Госуслуги», узнавать актуальную информацию, общаться по видеосвязи, смотреть видеоконтент с отличной скоростью интернета», – отметил директор «МегаФона» в Удмуртии Александр Соловьев.

Накануне открытия дачного сезона связисты провели технические мероприятия в СНТ «Ижсталь-1-2». Улучшения качества связи почувствуют сотни владельцев садовых участков, расположенных недалеко от Ижевска.

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