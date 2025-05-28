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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 177604
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ДЗГ Детская здравница имени Гагарина Детский оздоровительный лагерь имени Ю.А. Гагарина

ДЗГ - Детская здравница имени Гагарина - Детский оздоровительный лагерь имени Ю.А. Гагарина

УПОМИНАНИЯ


28.05.2025 Связь накрыла Опытное Поле: «МегаФон» запустил интернет в Яранском районе 1
16.05.2025 «МегаФон» запустит мобильную связь в 10 населенных пунктах Кировской области 1
07.04.2008 Филиал ГЛПУ «Лечебно-оздоровительный центр МИД России» купит оборудование для кинозала 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

ДЗГ и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9366 2
Palantir Technologies 18 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 431 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28362 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3726 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53604 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21247 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13043 1
Аудиокнига - Audiobook 220 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13937 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7541 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2986 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8217 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5591 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68885 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8716 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16486 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8439 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7661 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10879 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3342 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5491 1
Максимов Александр 31 2
Сухих Алексей 8 1
Гагарин Юрий 93 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 476 2
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 614 2
Россия - ПФО - Кировская область - Вятский край - Вятка 38 1
Россия - ПФО - Кировская область - Слободской район - Слободской 14 1
Россия - ПФО - Кировская область - Вятские Поляны 23 1
Россия - РФ - Российская федерация 150193 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 295 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10249 1
Инвестиции - Инвестиционный налоговый вычет 34 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16806 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2709 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2950 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19393 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1368058, в очереди разбора - 750458.
Создано именных указателей - 177604.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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