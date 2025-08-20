Разделы

«МегаФон» усилил покрытие на трассах и в кировских селах

Тысячи жителей Кировской области получили доступ к более качественной мобильной связи. «МегаФон» провел модернизацию телеком-инфраструктуры в поселке городского типа Первомайский и селе Пустоши Оричевского района.

Теперь более 5 тыс. местных жителей могут пользоваться стабильным интернетом и голосовой связью на большей территории населенных пунктов.

Обновление телеком-инфраструктуры затронуло и транспортные артерии: уверенный прием сигнала появился на участке автодороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны у села Большой Китяк и на трассе Р-176 «Вятка» вблизи Мурашей, что сделает поездки по региону комфортнее для автомобилистов и пассажиров.

Основой для улучшений стал запуск низкочастотного диапазона на базовых станциях. Эта технология позволяет сигналу распространяться на большие расстояния и лучше проникать внутрь зданий.

«Наша цель – стирать цифровые границы не только между городами, но и между населёнными пунктами. Проведенная нами модернизация оборудования – это вклад в качество жизни более чем 5 тыс. человек. Теперь для местных жителей расширена территория покрытия, а доступ ко всем современным digital-сервисам стал более комфортным, появилась возможность работать и учиться онлайн, общаться с близкими, как в крупных городах. А для водителей на трассах «Вятка» и Киров–Вятские Поляны – это прежде всего вопрос безопасности», – сказал директор «МегаФона» в Кировской области Александр Максимов.

Отдельно оператор позаботился о дачниках: зона покрытия расширена на выезде из Кирова по Советскому тракту, где расположены садоводческие товарищества.

