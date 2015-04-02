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East Telecom Ист Телеком

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


02.04.2015 «Узбекская принцесса» получила более $1 млрд от «Билайна», МТС и «Альфа-групп» 1
02.04.2013 В России появилась электронная демократия 1
31.10.2007 Японцы и корейцы построят WiMax в Узбекистане 2
30.10.2007 Korea Telecom и Sumitomo приобретут 85% акций узбекского оператора East Telecom 1
25.06.2007 TeliaSonera рассчитает риски 1
30.05.2007 «Ист Телеком» автоматизировал расчеты с абонентами 1
21.11.2000 East Telecom подключит Мытищи к интернету по сетям кабельного телевидения 1
02.06.2000 РосНИИРОС передал полномочия по регистрации доменных имен независимым регистраторам 1

Публикаций - 9, упоминаний - 10

East Telecom и организации, системы, технологии, персоны:

Uztelecom - Узтелеком - Узбектелеком - Узмобайл 55 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 3
UCell - Coscom - Узбекский оператор сотовой связи 93 3
Veon - Veon Uzbekistan - Веон узб - Билайн Узбекистан - Beeline Uzbekistan - Unitel - Daewoo Unitel 151 2
UMS - Universal Mobile Systems - Уздунробита - Uzdunrobita - МТС-Узбекистан - MTS Uzbekistan 112 2
KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel - KTFT - KTF Technologies - KT ICOM 267 2
Эликс-Кабель 10 2
Ростелеком 10948 1
МегаФон 10742 1
Cisco Systems 5372 1
9594 1
ZTE Corporation 800 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 1
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 1
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 1
China Mobile 436 1
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 518 1
Tcell - Индиго-Таджикистан - Somoncom JV - Индиго Сомонком - оператор мобильной связи в Таджикистане 32 1
ICG - International Communication Group 21 1
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 67 1
Fintur 57 1
Bookmate 28 1
Рунити - Руцентр - Relcom Data - Релком Дата 49 1
Альфа-Групп - Altimo - Buztel 31 1
Ooredoo QSC - Qtel Group - Qtelecom - Qatar Telecom 32 1
Ростелеком Роснет - Российская телекоммуникационная сеть 63 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Коминком-Комбеллга 111 1
ВЭБПлас 38 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - ТелеРосс 43 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Зенон Н.С.П. 48 1
Элвис-Телеком 38 1
Ростелеком - Макомнет - Macomnet 37 1
Регистратор R01 - Гарант-Парк-Телеком 30 1
DataForce IP - Дейта Форс АйПи - Дэйта Форс Ай-Пи 4 1
Sumitomo Group - Sumitomo Corporation - Сумитомо Корпорэйшн - Сумитрейд 71 3
Почта России ПАО 2370 1
Альфа-Групп 745 1
Takilant 52 1
Фонд информационной демократии - Фонд развития информационной демократии и гражданского общества 34 1
FinEx - Финэкс - Международная финансовая группа 5 1
OCCRP - Organized Crime and Corruption Reporting Project - Центр по исследованию коррупции и организованной преступности - Организация по исследованию криминала и коррупции 6 1
Инконсалт Коллегия адвокатов Москвы 1 1
Newmont - Newmont Gold - Newmont Mining Corp 3 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 89 1
Правительство Республики Узбекистан - Минцифры Узбекистана - Министерство цифровых технологий Республики Узбекистан - Узбекское агентство связи и информации - УзАСИ - Узбекское агентство почты и телекоммуникаций 45 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 2
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи - МСПД - Мультисервисная сеть передачи данных 843 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 727 1
SIM-card - eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card - ISIM - subscriber identity module 408 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1155 1
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 191 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 924 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - приватность - деанонимизация - доксинг - doxing, doxxing - деанон, пробив 1321 1
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 973 1
IN - Intelligent Network - Интеллектуальные сети 171 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 488 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline VISA 2 1
Каримова Гульнара 95 2
Каримов Ислам 97 2
Путин Владимир 3454 1
Абызов Михаил 69 1
Авакян Гаянэ 52 1
Массух Илья 239 1
Ахмедов Бекзод 39 1
Кирсанов Алексей 24 1
Мадумаров Рустам 25 1
Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 25 1
Зобнина Маргарита 54 1
Свиридов Олег 2 1
Иногамбаев Фарход 1 1
Илясова Наталья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 6
Узбекистан - Республика 2005 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Южная Корея - Республика 7052 3
Япония 13807 3
Азия - Азиатский регион 5920 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 288 2
Азия Средняя - Ферганская долина 16 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Швеция - Королевство 3782 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 1
Турция - Турецкая республика 2620 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 1
Таджикистан - Республика 953 1
Европа Западная 1496 1
Великобритания - Виргинские Острова 245 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 292 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 1
Туркмения - Туркменистан 456 1
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 1
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 229 1
Босния и Герцеговина - Сараево 11 1
Узбекистан - Бухара 20 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 2
Аренда 2687 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 429 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 797 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 683 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 727 1
Ислам - мусульманская религия - монотеистическая авраамическая религия 201 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
Первый Мытищинский телеканал - Мытищинское региональное телевидение 2 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
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