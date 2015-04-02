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East Telecom Ист Телеком
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 9, упоминаний - 10
East Telecom и организации, системы, технологии, персоны:
|Каримова Гульнара 95 2
|Каримов Ислам 97 2
|Путин Владимир 3454 1
|Абызов Михаил 69 1
|Авакян Гаянэ 52 1
|Массух Илья 239 1
|Ахмедов Бекзод 39 1
|Кирсанов Алексей 24 1
|Мадумаров Рустам 25 1
|Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 25 1
|Зобнина Маргарита 54 1
|Свиридов Олег 2 1
|Иногамбаев Фарход 1 1
|Илясова Наталья 1 1
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
|РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
|Первый Мытищинский телеканал - Мытищинское региональное телевидение 2 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.